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O ex-meio-campista do Manchester United Paul Ince criticou duramente seu antigo clube por gastar 50 milhões de libras na contratação de Andrey Santos durante a janela de transferências de verão. O ex-jogador da seleção inglesa acredita que a quantia foi totalmente desperdiçada e avalia que a equipe agora tem dificuldades para atrair jogadores de elite.

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Questionamentos sobre o alto valor da transferência

Ince criticou duramente o United pela decisão de contratar Santos. O clube gastou 50 milhões de libras para trazer o brasileiro do Chelsea durante a janela de transferências de verão. O Manchester United contratou Santos, além de Youri Tielemans e Carlos Baleba , para ampliar as opções no meio-campo.

No entanto, Santos foi titular em apenas quatro dos dez primeiros jogos do clube na Premier League sob o comando do ex-técnico Michael Carrick. Após a saída de Carrick , Mauricio Pochettino chegou a Old Trafford. Apesar da troca de técnico, Ince acredita que o alto valor da transferência foi um completo desperdício dos recursos do clube.

Dinheiro desperdiçado em uma posição que não era prioridade

Ince está convicto de que os recursos destinados a Santos deveriam ter sido investidos em outras posições. Para ele, o elenco atual carece muito de qualidade tanto na defesa quanto no ataque.

“Por que gastaram 50 milhões de libras em Santos?”, disse Ince ao The Sun. “São 50 milhões de libras desperdiçados. Poderiam ter investido esse dinheiro na defesa ou contratado um atacante. Eles têm [Kobbie] Mainoo, que precisa evoluir. É ele quem precisa jogar, não Santos.”

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Força física e escolhas ruins nas contratações

As críticas não se limitaram a Santos. Ince também questionou as recentes contratações de Tielemans e Baleba. Ele observou que Tielemans terá de lidar com expectativas muito maiores, enquanto Baleba sofre com lesões recorrentes desde sua transferência por 70 milhões de libras. Ince também destacou a clara falta de imposição física no meio-campo atual.

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“Tielemans, mais uma vez, foi fantástico no Villa, mas a conversa é outra quando você chega ao United”, acrescentou. “Baleba não jogou muito no ano passado. Chega por 70 milhões de libras, disputa algumas partidas e se machuca de novo. O jogo está mudando. Agora não é só passar, passar, passar. Você precisa ganhar os duelos. Antes, você ouvia Pep Guardiola dizer toda hora: ‘Não ganhamos os duelos, não ganhamos as divididas’. O jogo está mais físico, mais intenso.”

Reconstrução sob o comando de um novo técnico

A expectativa é que Pochettino receba recursos para reforçar o elenco na próxima janela de transferências de janeiro. No entanto, Ince teme que o clube tenha dificuldades para contratar jogadores de alto nível como Declan Rice ou Jude Bellingham. Ele acredita que a instabilidade persistente prejudicou gravemente a reputação do United entre os profissionais de elite.

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“Desde que Sir Alex Ferguson saiu, tem sido um desastre completo”, concluiu Ince. “Será que todos os jogadores do mundo querem ir para o United? Não querem, porque aquilo lá é um caos, uma bagunça.”