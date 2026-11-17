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Paul Ince disse à GOAL que há jogadores demais em Old Trafford que “não têm o perfil do Manchester United”. Para ele, o clube “desperdiçou” muito dinheiro com Andrey Santos e Youri Tielemans na janela de transferências do verão de 2026. O Manchester United é acusado de ter deixado de lado suas necessidades mais urgentes no mercado e reforçado os setores errados.

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Grandes investimentos no meio-campo

Há algum tempo, o consenso é de que o Manchester United precisa reforçar a defesa para corrigir falhas bastante preocupantes em Old Trafford, o chamado “Teatro dos Sonhos”. Em 2025, o clube investiu somas elevadas em jogadores de vocação ofensiva, como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko.

Cerca de 12 meses depois, a desgastada linha de quatro defensores, esquema retomado após a saída de Ruben Amorim, voltou a ser deixada de lado enquanto o clube contratava jogadores como Tielemans, Santos e Carlos Baleba . Juntos, eles custaram cerca de 155 milhões de libras (204 milhões de dólares) .

Pochettino assume após a demissão de Carrick

O retorno dos jogadores contratados junto a Aston Villa, Chelsea e Brighton tem sido pequeno. O United caiu para a zona de rebaixamento da Premier League antes de demitir Michael Carrick do cargo de treinador e recorrer a Mauricio Pochettino, que está prestes a chegar da seleção dos Estados Unidos.

O argentino, que já trabalhou na Inglaterra por Southampton, Tottenham e Chelsea, terá vários problemas para resolver . A janela de transferências só voltará a abrir em janeiro, o que significa que, por enquanto, ele terá de trabalhar com o elenco disponível.

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Avaliação de Tielemans e Santos

Questionado se jogadores como Tielemans e Santos não representaram uma melhora real em relação aos que já estavam em Old Trafford, Ince, ex-meio-campista campeão pelo United que falou em parceria com o freebets.com, disse à GOAL: “Antes de tudo, acho que o trabalho de contratações em Old Trafford foi ruim.

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“Qualquer diretoria ou equipe de recrutamento de alto nível saberia que é preciso começar as contratações pela defesa. Eles precisavam de dois zagueiros, um lateral-esquerdo, um lateral-direito e talvez um goleiro reserva. Então, para mim, foi muito estranho terem priorizado o meio-campo nesta temporada.

“E a contratação de Andrey Santos foi ainda mais estranha: pagar 50 milhões de libras por alguém que quase não jogou pelo Chelsea. Ele é um jovem meio-campista, e eu me pergunto: ‘Por que estamos contratando alguém assim se já temos Kobbie Mainoo no Manchester United?’ Mainoo é um jovem de quem todo mundo fala há dois ou três anos. Ainda não se firmou, mas já deu sinais de que pode ser um grande jogador. Só que precisa de mais jogos e de mais tempo para se desenvolver.

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“Então, por que trazer outra pessoa para jogar exatamente na mesma posição se você já tem alguém com esse perfil? Para mim, foram 50 milhões de libras desperdiçados. Esse dinheiro poderia ter sido gasto em um atacante ou em alguns defensores.

“Quanto a Tielemans, há jogadores que se sentem à vontade em determinados times. No Villa, ele era de outro nível. Acho que aquele era o nível ideal para ele, onde não há tanta pressão. Era um dos principais jogadores do clube e jogava muito, muito bem. Mas a expectativa é diferente quando você chega ao Manchester United. Você precisa ser um jogador de outro nível. E acho que vimos, desde a chegada dele, que infelizmente não está nesse nível.”

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Jogadores demais abaixo do nível exigido

Ince, que passou seis anos no Manchester United entre 1989 e 1995, também comentou os problemas de longa data do clube para contratar jogadores do nível adequado : “É difícil, porque, às vezes, quando você chega a um time que está passando por dificuldades, como certamente é o caso do Manchester United, fica difícil mostrar tudo o que sabe.

“Acho que é isso que vimos com Tielemans. Não há dúvida de que ele é um jogador muito bom, de alto nível. Mas está no nível exigido pelo Manchester United? Não tenho certeza. Por outro lado, posso dizer isso sobre a maior parte do time.

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“Quando cheguei ao Manchester United, em 1989-1990, eu olhava ao redor do vestiário e pensava: ‘Uau, Bruce, Robson, Hughes, esses jogadores têm o perfil do Manchester United’. Hoje, você não encontra jogadores assim. Há jogadores que vestem a camisa do Manchester United, mas não têm o perfil do clube. Essa é a diferença.

“O Manchester United era o único clube sobre o qual se costumava dizer: ‘Ele não tem o perfil do Manchester United’. Ninguém costumava dizer que alguém não tinha o perfil do Liverpool ou do City. Era sempre: ‘Ele não tem o perfil do Manchester United’. É preciso ser um determinado tipo de jogador para atuar pelo Manchester United. E é preciso render jogo após jogo, diante da expectativa dos torcedores, além de demonstrar o nível exigido na maneira de se comportar e nos padrões de treinamento. Tudo isso faz parte de ser um jogador com o perfil do Manchester United. E, infelizmente, o clube já não tem jogadores assim.

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“Acho que Tielemans provavelmente sofreu com isso. Ele se viu em um clube que está passando por dificuldades. E o mesmo vale para Santos: quando você chega a um clube de futebol, quer entrar em um clube que tenha tido sucesso e contribuir para que ele avance ainda mais.

“Alex Ferguson era ótimo nisso: trazia um, dois ou três jogadores, eu entre eles, Andrei Kanchelskis e Mark Hughes, e continuava construindo o time. O Manchester United parece ter contratado jogadores só por contratar. E é por isso que passou por dificuldades neste ano.”

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Liverpool é o primeiro teste de Pochettino

O United tem tido dificuldades para controlar as partidas, e o capitão e principal referência Bruno Fernandes carrega grande parte das expectativas no meio-campo. Ele não tem mostrado seu melhor desempenho na criação de jogadas, mas precisa da ajuda dos companheiros tanto na defesa quanto no ataque.

Uma nova era para o Manchester United começará em Anfield no domingo, com o Liverpool como adversário na estreia de Pochettino no comando. Ele precisa que alguns dos jogadores que decepcionaram até agora em 2026-27 melhorem de rendimento e provem que podem ser peças importantes a longo prazo para o clube, campeão da Premier League 13 vezes.