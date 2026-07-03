50 deputados europeus pedem à FIFA que investigue a concessão do “Prêmio da Paz” a Trump

O Prêmio da FIFA pela Paz continua gerando polêmica. Em uma carta endereçada à Federação Internacional de Futebol (FIFA), 50 deputados europeus pediram que fosse aberta uma investigação sobre as circunstâncias que envolveram a entrega, pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, do Prêmio da FIFA pela Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em carta dirigida ao Comitê de Ética da FIFA, os deputados, que representam 13 países diferentes, instaram “o Comitê de Ética da FIFA a conduzir uma investigação com a máxima rapidez e imparcialidade”, uma exigência já formulada pela organização de direitos humanos “FairSquare” desde dezembro passado, segundo informou o jornal francês “L’Équipe”.

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Os deputados, em sua maioria social-democratas, liberais e verdes, consideram que seu pedido “representa uma oportunidade para a FIFA demonstrar seu compromisso com a neutralidade política, a transparência e a responsabilidade”, ao esclarecer completamente as circunstâncias em que Gianni Infantino concedeu o Prêmio da Paz da FIFA a Donald Trump.

Ampliação do protesto

A organização “FairSquare” acolheu com satisfação a carta dos 50 deputados europeus, considerando-a “a intervenção mais significativa de autoridades políticas europeias contra a má governança e as violações das regras no topo do futebol mundial desde que, em 2015, o Parlamento Europeu pediu a renúncia do antecessor de Infantino, Sepp Blatter”.

A organização britânica exige, em particular, que a Comissão de Ética da FIFA investigue as circunstâncias em torno da concessão desse prêmio, observando que a FIFA ainda não esclareceu seus critérios nem os mecanismos de concessão.

A “FairSquare” considera que a postura de Infantino ameaça “a integridade e a reputação do futebol e da própria FIFA”.

Além disso, a organização continua contando com o apoio da Federação Norueguesa de Futebol, a única entre as 211 federações membros da FIFA que aderiu à iniciativa.

A Federação Norueguesa de Futebol também apresentou uma denúncia à Comissão de Ética da FIFA, que até o momento não abriu nenhuma investigação, nem emitiu qualquer resposta a essas denúncias ou à polêmica gerada em torno do Prêmio da Paz.

Quais podem ser as consequências?

Se for comprovada a violação do dever de imparcialidade, previsto no artigo 15 do Código de Ética da FIFA, isso poderá resultar em “uma multa de no mínimo 10 mil francos suíços, além da proibição de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol por um período não superior a dois anos” para os responsáveis pelo incidente.