O Al-Hilal conquistou uma vitória expressiva sobre o Al-Khaleej pelo placar de 5 a 1, na partida que reuniu as duas equipes pela quarta rodada da Roshn Saudi League, mas as condições climáticas severas lançaram sombra sobre o confronto, depois que um grande número de torcedores foi obrigado a deixar o estádio Príncipe Mohammed bin Fahd antes do início do segundo tempo.

A partida registrou uma elevação evidente das temperaturas e do índice de umidade, o que tornou o ambiente nas arquibancadas extremamente difícil para os torcedores, especialmente com o prolongamento do confronto por um longo período em meio a um clima exaustivo.

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Segundo relatou o correspondente da rede saudita "Thmanyah" do gramado, mais de 50 casos de desmaio ocorreram entre os torcedores durante a partida, devido à intensidade do calor e da umidade, o que exigiu a intervenção das equipes médicas para atender as ocorrências.

As difíceis condições climáticas levaram a maioria dos torcedores a deixar o estádio ao final do primeiro tempo, apesar da grande importância da partida, em busca de lugares mais adequados e para evitar a exposição a maior exaustão em decorrência do calor e da umidade elevada.

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Em contrapartida, os casos de desmaio receberam atendimento médico dentro do estádio, em meio a elogios aos responsáveis e funcionários do estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, depois que eles intervieram rapidamente para socorrer os torcedores que precisaram de auxílio.

Esses acontecimentos ocorreram em uma noite na qual o Al-Hilal apresentava uma forte atuação ofensiva diante do Al-Khaleej, e encerrou a partida com uma vitória ampla pelo placar de 5 a 1, dando continuidade aos seus resultados positivos na Roshn Saudi League, mas a cena das arquibancadas se tornou um dos episódios mais marcantes que acompanharam a partida.

Esse episódio lança luz novamente sobre a importância de garantir o mais alto nível de preparo médico e os serviços necessários aos torcedores nas partidas realizadas em meio a condições climáticas severas, especialmente com a elevação das temperaturas e dos índices de umidade, para assegurar a segurança dos presentes e a continuidade das partidas em um ambiente seguro.