5 dicas de apostas a longo prazo na temporada do futebol europeu

Veja algumas ideias de como apostar de forma criativa no longo prazo nessa campanha 2021/22 - de La Liga à Champions!

A temporada 2021/22 está apenas no começo para a maioria dos campeonatos do futebol europeu, mas já é possível arriscar algumas previsões que têm boas chances de se confirmarem ao término das competições – e lucrar com isso, é claro.

Em casas de apostas como a Bodog, por exemplo, além de apostar nos resultados e outros eventos de cada partida, os jogadores podem tentar as chamadas apostas de longo prazo, ou seja, arriscar resultados finais dos torneios, artilheiros, classificados para as competições continentais e até mesmo os rebaixados.

Listamos abaixo algumas dicas de apostas a longo prazo nas principais ligas do continente, incluindo mercados individuais. Confira!

La Liga – Aposta no título do Real Madrid

Uma boa odd de aposta no Campeonato Espanhol é o título do Real Madrid. As cotações estão na casa de 1.83 pra 1, um bom valor, considerando alguns fatos. O primeiro deles é o bom início de temporada do Real, ocupando as primeiras colocações, algo que passou bem longe de acontecer em 2020/21 – ano em que o clube acabou com o vice.

Atual campeão, o Atlético de Madrid também tem chances, mas é pouco provável que vença o Espanhol por anos consecutivos. A última vez que um time além de Barcelona ou Real Madrid foi bicampeão da La Liga aconteceu há mais de 30 anos, com o Athletic Bilbao. Por falar em Barcelona, o clube catalão vive uma crise se precedentes nos últimos 15 anos e dificilmente competirá pelo título. Portanto, o Real é amplamente favorito.

Bundesliga – Aposta no Wolfsburg classificado à Champions League

O Campeonato Alemão caminha para terminar da mesma forma que os últimos: com o título do Bayern de Munique, o que leva as apostas na conquista dos bávaros a darem pouco retorno, com odds baixas. Porém, um mercado interessante é apostar em quem irá se classificar para a próxima Champions League, onde o Wolfsburg parece ser uma escolha com bom custo-benefício.

Apesar de ter tropeçado nas últimas rodadas, os Lobos fazem um começo de temporada sólido e têm tudo para voltarem à Champions no ano que vem. Um de seus principais concorrentes, o RB Leipzig ainda não se encontrou com o novo treinador e sente a falta de jogadores como Upamecano e Sabitzer, negociados na última janela de transferências. Considerando que Bayern e Borussia certamente estarão entre os quatro primeiros, o Wolfsburg é uma boa escolha para aposta nas outras duas vagas, pagando 3 para 1 no momento.

Serie A – Aposta em Ciro Immobile como artilheiro

Uma boa dica de aposta em mercados individuais é a artilharia da Bota, que tem um grande favorito: Ciro Immobile, da Lazio, que faz um grande início de temporada pelo clube da capital italiana. Nas cotações do Bodog , Immobile tem odds 4.00 pra 1 para ser o artilheiro – odd que tende a ficar “mais cara” com o passar das rodadas, caso ele abra vantagem sobre os demais.

Com uma média que já atinge os patamares de um gol por partida, Immobile já lidera a lista de artilharia do Italiano e, embora a briga com nomes como Edin Dzeko, Lautaro Martínez (ambos da Inter de Milão) e Victor Osimhen (Napoli) possa ficar acirrada, o atacante da seleção italiana não terá mais a concorrência de Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, que trocaram o Campeonato Italiano pela Premier League nesta temporada.

Ligue 1 – Aposta Ben Yedder termina como artilheiro

Outra dica de aposta individual vai para a artilharia da Ligue 1 , mas esta é um pouco mais ousada: afinal, as odds para Ben Yedder, do Monaco, são de 13 pra 1, o que garante um retorno enorme em caso de sucesso e vale a pena pelo custo-benefício.

Talvez você esteja se perguntando: por que não apostar em um dos craques do trio do PSG? A tendência é que Mbappé, Messi e Neymar acabem “dividindo” os gols do Paris, enquanto Ben Yedder, principal atacante do Monaco e vindo de temporadas consistentes ano após ano, foi artilheiro em 2019/20 e vice goleador em 2020/21.

Champions League – Sherrif se classifica à próxima fase

Quem poderia imaginar que o modesto e estreante Sheriff, da Moldávia, lideraria seu grupo da Champions League, deixando Real Madrid (com direito a vitória no Santiago Bernabéu ), Inter de Milão e Shakhtar Donetsk para trás? Com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, o clube começa a sonhar até mesmo com uma classificação à próxima fase.

E por que não arriscar no clube do Leste Europeu? As odds são de 3.50 pra 1, e o clube vem mostrando que, apesar de pouca história na Liga, é capaz de ser competitivo. É claro que avançar na competição significa deixar um gigante do futebol europeu pelo caminho, mas, pra quem já venceu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, nada é impossível.