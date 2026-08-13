O início de Marino Pušić no comando do Al-Ahli não foi nada fácil. O técnico holandês se viu diante de um teste real desde o primeiro momento, depois de assumir o comando da equipe apenas alguns dias antes do começo da Roshn League.

Ainda assim, o "Raqi" conseguiu superar o Al-Diriyah e conquistar uma vitória importante na rodada de abertura, em uma partida que revelou o tamanho dos desafios enfrentados pela comissão técnica antes do apito inicial.

A vitória não foi apenas três pontos, mas veio após um período de preparação extremamente curto do treinador com a maioria dos jogadores do elenco, além da presença de atletas que disputaram a Copa do Mundo de 2026 antes de retornar rapidamente ao ambiente do clube, o que fez Pušić enxergar que a mentalidade dos jogadores foi o fator mais decisivo para definir o confronto.

4 ou 5 dias que fizeram a diferença

Pušić falou após a partida sobre o tamanho da dificuldade que enfrentou antes de seu primeiro teste oficial, afirmando que não teve tempo suficiente para conhecer seus jogadores e aplicar suas ideias da maneira que gostaria.

O técnico do Al-Ahli disse: "É um grande desafio quando você joga a primeira partida com jogadores com quem passei apenas quatro a cinco dias. O jogo foi 50-50".

E acrescentou que o fator tempo foi um dos principais obstáculos que enfrentou, mas encontrou grande ajuda na mentalidade dos jogadores e no desejo deles de executar o que era exigido dentro de campo, afirmando que a reação do grupo foi o mais importante que tirou da partida.

Toney: sacrifício pelo Al-Ahli

Pušić elogiou de forma especial os jogadores que participaram da Copa do Mundo com suas seleções, considerando que a condição física deles não estava fácil após uma temporada longa e uma pressão contínua.

O inglês Ivan Toney foi o exemplo mais marcante, depois de disputar a partida inteira por 90 minutos, apesar do grande esforço que fez no período recente.

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E Pušić disse: "Eu respeito nossos jogadores que participaram da Copa do Mundo, e por exemplo Ivan Toney, que jogou 90 minutos hoje".

O treinador enxerga que a capacidade desses jogadores de se sacrificar e assumir a responsabilidade desde a primeira partida reflete uma personalidade forte dentro da equipe, especialmente porque o Al-Ahli precisava da experiência deles no confronto contra o Al-Diriyah.

O Al-Ahli precisou de tranquilidade após o gol

Pušić admitiu que a partida foi muito equilibrada e que o Al-Diriyah apresentou um bom nível, apesar de ser um recém-promovido à Roshn League.

E disse: "O adversário fez uma bela partida, independentemente de ter subido da segunda divisão. O ponto que foi um obstáculo foi o tempo, mas o que nos ajudou foi a mentalidade dos jogadores".

E depois que o Al-Ahli marcou seu gol, a equipe sentiu maior conforto, o que a ajudou a lidar melhor com o andamento da partida, especialmente diante do cansaço que apareceu em alguns jogadores do elenco.

E o treinador explicou: "Depois de marcarmos o gol, descansamos um pouco, especialmente porque alguns jogadores do grupo estiveram na Copa do Mundo, então a temporada deles foi longa".

Pušić conhece o Al-Ahli e agradece a Roy Pedro

Esta não foi a primeira vez que Pušić acompanhou o Al-Ahli, já que ele afirmou que conhecia o clube de antes e já havia acompanhado a equipe durante sua participação na edição anterior da Champions League da Ásia da Elite.

O técnico holandês também fez questão de agradecer a Roy Pedro, diretor esportivo do Al-Ahli, elogiando a forma de trabalho dentro do clube.

E disse: "Eu conheço o clube de antes e já o acompanhei no torneio asiático anterior. E gosto de agradecer a Roy Pedro, pois gosto de trabalhar sob o comando de pessoas com essa mentalidade".

E parece que Pušić está bem ciente do tamanho da missão que o aguarda, mas ao mesmo tempo recebeu um forte impulso desde o início após conquistar os três pontos em sua primeira aparição oficial.