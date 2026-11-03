5 desfalques: Flick surpreende Hamza Abdelkarim na lista oficial para o jogo contra o Aston Villa

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de seu time para o confronto contra o Aston Villa, marcado para esta terça-feira, pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.
As escolhas de Flick registraram as ausências de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça.
Relatos da imprensa haviam confirmado que Hamza Abdelkarim jogaria, hoje, com o time sub-19 diante do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa.
A lista completa do Barcelona para a partida contra o Aston Villa ficou da seguinte forma:
Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.
Meio-campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.
Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.