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Hussein Hamdy
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5 desfalques: Flick surpreende Hamza Abdelkarim na lista oficial para o jogo contra o Aston Villa

H. Abdelkarim
Barcelona U19 x Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
UEFA Youth League
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Egito
Espanha
England

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Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de seu time para o confronto contra o Aston Villa, marcado para esta terça-feira, pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

As escolhas de Flick registraram as ausências de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Hamza Abdelkarim jogaria, hoje, com o time sub-19 diante do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa.

A lista completa do Barcelona para a partida contra o Aston Villa ficou da seguinte forma:

Próximas partidas
BAU

BAU

UEFA Youth League

03 de nov. de 2026

Aston Villa U19

Aston Villa U19

BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Meio-campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

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