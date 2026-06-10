5 critérios... Quais são as condições para a contratação de novos jogadores na Liga Saudita?

Reportagens da imprensa revelaram os critérios seguidos pela comissão de contratações da Liga Roshen da Arábia Saudita para contratar novos jogadores ou renovar os contratos dos jogadores já existentes nos diversos clubes.

A Liga Saudita Roshen começou a recrutar estrelas de várias ligas internacionais desde a janela de transferências de verão de 2023, seis meses após a contratação do português Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o processo de contratação se baseia em cinco fatores principais: a idade do jogador, seu nível, sua posição, sua produtividade e sua adequação às expectativas futuras.

O jornal explicou que o objetivo de estabelecer esses critérios é aumentar a eficiência dos gastos e alcançar a sustentabilidade financeira, além de reduzir os riscos de contratações inadequadas do ponto de vista técnico ou financeiro, para elevar a qualidade do investimento esportivo a longo prazo.

Isso ocorre em um momento em que surgem especulações sobre o destino de alguns astros da Liga Saudita que entraram no período de transferências, como o croata Marcelo Brozović, do Al-Nassr, e o marfinense Franck Kessié, do Al-Ahli.