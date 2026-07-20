5 contratações em duas semanas... O Al-Hilal saudita arrasa na janela de transferências

O Al-Hilal saudita continuou sua forte atuação no mercado de transferências de verão, após ter conseguido fechar cinco contratações em apenas duas semanas — uma mensagem clara que confirma a vontade do “Líder” de recuperar seu domínio nacional e continental, após uma temporada em que conquistou apenas o título da Copa do Rei.

O Al-Hilal anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Mohammed Al-Sarnoukh, vindo do Al-Fateh, com um contrato de cinco temporadas, para que ele se junte imediatamente ao elenco do time, que está em pré-temporada na Áustria, em preparação para o início da nova temporada.

O clube também revelou a conclusão da contratação de Nawaf Al-Habashi, vindo do Al-Hazm, com um contrato de três temporadas, dando continuidade ao reforço do Al-Hilal com jovens jogadores locais nos quais a clube aposta para o futuro.

Essas não foram as únicas contratações, já que o Al-Hilal havia contratado anteriormente Sabri Dahal, vindo do Al-Fayha, e Abdullah Al-Anzi, do Al-Fateh, além de ter recuperado o goleiro da seleção nacional Mohammed Al-Owais após sua saída na temporada passada, elevando o número de contratações do clube para cinco em um curto período de tempo.

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Essas contratações refletem a nova política do Al-Hilal, que se baseia na combinação entre reforçar o time com jogadores locais de destaque e manter a estabilidade técnica, diante do desejo da diretoria de montar um elenco forte, capaz de competir em todas as competições durante a próxima temporada.

Espera-se que as movimentações do Al-Hilal não parem por aí, já que a diretoria continua trabalhando para suprir as necessidades do time, especialmente nas posições de zagueiro central e lateral-direito, além de definir a contratação do atacante, para que o “Líder” mantenha sua intensa atividade no mercado de transferências antes do encerramento do período de transferências.