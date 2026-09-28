5.000 lugares abalam as contas do Barcelona: o novo Camp Nou inicia a jornada dos bilhões

O novo estádio Camp Nou, que leva o nome "Spotify", caminha para desempenhar um papel central no plano do Barcelona de aumentar suas receitas e reforçar a sustentabilidade do clube, com a diretoria conseguindo obter retornos expressivos com os assentos VIP e a hospitalidade.

Segundo o jornal espanhol "As", o Barcelona vendeu até agora cerca de 5.000 ingressos para VIPs, com contratos de duração variável, fazendo com que as receitas comprometidas ultrapassem os 380 milhões de euros, um indicativo do valor econômico que o clube aposta obter com o novo estádio.

O Barcelona lançou recentemente um novo modelo que permite aos sócios adquirir direitos exclusivos sobre assentos VIP por 15 ou 30 anos mediante um pagamento inicial, com a oferta de cerca de 2.000 assentos atualmente disponíveis dentro desse sistema, em parceria com a empresa "Legends Global".

Espera-se que esse modelo proporcione ao clube receitas antecipadas estimadas em cerca de 700 milhões de euros ao longo de 15 a 30 anos, enquanto o novo estádio conta com aproximadamente 9.400 assentos para VIPs e hospitalidade, ou seja, mais de 3 vezes o número existente no estádio anterior.

O Barcelona havia ultrapassado a venda de 3.700 ingressos para VIPs em maio de 2025, com receitas previstas superiores a 335 milhões de euros, antes de o número subir para mais de 380 milhões com as vendas se aproximando dos 5.000 ingressos.

Com o novo Camp Nou, o Barcelona busca gerar receitas não apenas nos dias de jogos, mas também nos dias em que não há partidas, multiplicando o retorno econômico de cada assento por meio dos espaços de hospitalidade e dos assentos de luxo.