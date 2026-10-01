O Manchester City enfrenta um prazo decisivo que termina nesta sexta-feira para apresentar seu recurso, após ser condenado por violação sistemática das regras financeiras da Premier League inglesa ao longo de quase uma década inteira, abrindo assim um novo e nebuloso capítulo cujas consequências finais para o clube e para toda a competição ainda não estão claras.

A Premier League vive um estado de divisão sem precedentes; enquanto até o momento nenhuma punição esportiva foi imposta ao clube, que negou ter cometido qualquer infração, o City segue na liderança da tabela de classificação após um início perfeito com cinco vitórias consecutivas, e se prepara para retomar a campanha em defesa de seu título com um duelo pegado diante do Liverpool em 11 de outubro.

Já fora de campo, todas as atenções se voltam para a sexta-feira, prazo final para definir se o City vai contestar os resultados da comissão independente, um passo que prolongaria a duração do caso iniciado há anos e adiaria por longos meses a definição de qualquer punição possível.

Nesse contexto, o advogado esportivo Tom Kyne, sócio do escritório de advocacia Brandsmiths, afirma: "A situação não é nada ideal. É simplesmente a natureza e a dimensão desses lamentáveis procedimentos jurídicos, o que faz com que levem tempo, e há essa dúvida que agora paira sobre a competição em andamento, algo extremamente ruim para os torcedores e os jogadores de todos os clubes, inclusive o Manchester City".

E acrescentou, em declarações à "Reuters": "Você só quer um resultado, não é mesmo? Mas é evidente que a questão pode se estender para além do fim da temporada, o que é extremamente ruim, pois levanta ainda mais questionamentos sobre algumas conquistas caso o City faça mais uma boa temporada".

Labirinto de perguntas e prazos

Embora o veredicto tenha respondido à pergunta sobre a condenação, ele abriu as portas para dezenas de perguntas ainda mais complexas: quanto tempo levará o recurso? Quando serão definidas as punições? Pode o resultado afetar a classificação da liga, a distribuição das premiações financeiras ou as vagas para a qualificação europeia? E o que acontecerá se outros clubes começarem a reivindicar indenização?

De acordo com as regras da Premier League, a sessão de recurso deve ser realizada no prazo de 12 semanas após sua apresentação, com a decisão sendo emitida dentro de 30 dias após o encerramento da sessão, mas a liga não respondeu a questionamentos sobre a existência de qualquer flexibilidade nesses prazos dado o enorme tamanho do caso, uma vez que o índice do pacote de documentos da comissão independente, por si só, chegou a 750 páginas.

Kyne comenta sobre isso dizendo: "Com a complexidade do caso e a quantidade de acusações, é realmente possível concluir isso nesse período? São seis meses? Ou doze meses?", apontando que apenas os honorários jurídicos já chegarão a dezenas de milhões de libras.

Kyne considera que o recurso deve ser analisado antes de qualquer sessão para a definição das punições, explicando: "Com certeza faz sentido não desperdiçar tempo e dinheiro em uma audiência de punições enquanto há um recurso que pode mudar o resultado radicalmente".

E ressaltou: "De fora, parece que a abordagem do Manchester City nesse caso é a de ganhar tempo. Eles ganharam tempo até agora, e espera-se que o City, com o recurso, consiga adiar novamente o resultado final dada a grande quantidade de provas — não as vimos, vimos apenas a decisão".









O fantasma das indenizações persegue o City

E a incerteza já não se limita aos corredores do futebol, mas se estendeu ao mundo das finanças e dos negócios. A companhia aérea Etihad Airways, patrocinadora principal do clube desde 2009, anunciou esta semana que está buscando consultoria jurídica após rejeitar resultados relacionados a acordos comerciais mencionados no caso.

Enquanto isso, clubes rivais estudam seriamente a possibilidade de apresentar pedidos de indenização pelo dinheiro perdido em premiações financeiras, receitas da Liga dos Campeões da Europa e outras oportunidades comerciais, depois que o comunicado da Premier League alegou que o City usou contratos comerciais "fictícios" dentro de esquemas para inflar receitas e reduzir custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas ("1,2 bilhão de dólares").

O clima de expectativa se refletiu nas ruas do futebol, onde os sentimentos dos torcedores oscilam entre a raiva e o espanto. Perto do estádio de Old Trafford, surgiu esta semana um enorme outdoor com a frase "Bem-vindos a Manchester", em uma referência sarcástica ao comunicado da condenação, enquanto os debates da torcida, que giravam em torno de táticas e transferências, se transformaram em conversas paralelas nos bares sobre punições e procedimentos de recurso.

Kyne encerra sua análise alertando que o que vem a seguir pode ser ainda mais complexo: "Lidar com o caso do Manchester City é agora quase a parte mais fácil. Já o que acontecerá depois, com os clubes que acreditam ter perdido premiações financeiras, ou receitas comerciais, ou a chance de disputar a Liga dos Campeões da Europa, é o que pode realmente complicar as coisas", apontando a possibilidade de jogadores e seus agentes recorrerem à Justiça.

E assim, até que todas as vias de recurso sejam esgotadas, as punições sejam definidas e quaisquer ações judiciais posteriores sejam resolvidas, a Premier League inglesa se encontra em um estado de expectativa sem precedentes: um clube condenado por graves violações das regras do fair play financeiro e que, ainda assim, segue reinando no topo da liga, à espera de conhecer o verdadeiro custo de um veredicto que pode mudar a face do futebol inglês.



