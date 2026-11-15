“47 milhões de libras? Por que não?”: ex-zagueiro do Liverpool Dejan Lovren pede ao clube que contrate em definitivo Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona, por um preço de ocasião

Defensor uruguaio impressiona por empréstimo
Lovren acredita que os dirigentes do Liverpool não devem perder tempo para garantir a permanência de Araujo para além de 30 de junho de 2027, após sua rápida adaptação ao futebol inglês. Desde que chegou por empréstimo no verão, o jogador da seleção uruguaia participou dos 10 primeiros jogos do Liverpool na Premier League, oito deles como titular. O clube ao qual o defensor pertence ainda tem contrato com ele no Camp Nou até junho de 2031.
Ex-zagueiro elogia atributos físicos
Com 185 partidas e oito gols em todas as competições durante seis anos no Liverpool, entre 2014 e 2020, antes de se transferir para o Zenit Saint Petersburg, da Rússia, o croata sabe o que é necessário para atuar no centro da defesa. Ao longo da carreira na primeira divisão inglesa, somou 162 jogos e sete gols: 31 partidas e dois gols pelo ex-clube Southampton, além de 131 jogos e cinco gols pelo Liverpool.
Em entrevista ao Tribal Football, Lovren explicou por que o recém-chegado se destaca na Inglaterra: "Acredito que a Premier League combina mais com Ronald Araujo do que a liga espanhola. Ele é um jogador fisicamente dominante, então a competição é perfeita para ele.
"Acredito que ele só vai melhorar e, não sei, talvez no futuro possa aceitar ficar em definitivo. Na Premier League, o Liverpool não será sua única opção, mas o clube é inteligente o suficiente para avaliar as possibilidades. Ele ainda é bastante jovem, aos 27 anos. Então, por que não mantê-lo se está jogando tão bem?"
Cláusula de compra oferece bom negócio
Com outros clubes da primeira divisão provavelmente atentos à situação do zagueiro caso ele volte à Espanha no próximo verão, o ex-jogador da seleção croata considera que o valor de compra divulgado representa uma oportunidade boa demais para seu antigo clube deixar passar.
Ao pedir aos dirigentes que tornem o acordo definitivo, Lovren acrescentou: "£ 47 milhões? Por que não? Num futuro próximo, ele provavelmente custará £ 80 milhões. Então, por que não contratá-lo por esse preço e ajudá-lo a se tornar um jogador ainda maior e melhor? Ele está na idade perfeita. Tem bons cinco a seis anos para jogar no mais alto nível do futebol. Então, por que não?"
Grande rival é o próximo visitante de Anfield
Ao falar recentemente sobre seus planos de longo prazo, Araujo afirmou que ainda é "cedo demais" para decidir onde jogará na próxima temporada. Por enquanto, o defensor está concentrado em ajudar o Liverpool, quarto colocado, a melhorar os 18 pontos conquistados nos 10 primeiros jogos do campeonato. Após a pausa para as seleções, o Liverpool volta a campo pela primeira divisão em Anfield, contra o grande rival Manchester United, pela 11ª rodada, no domingo, 22 de novembro.