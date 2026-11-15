“47 milhões de libras? Por que não?”: ex-zagueiro do Liverpool Dejan Lovren pede ao clube que contrate em definitivo Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona, por um preço de ocasião

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O ex-zagueiro do Liverpool Dejan Lovren pediu ao clube que exerça a opção de compra de € 55 milhões (£ 47 milhões) por Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona. O zagueiro de 27 anos rapidamente se tornou peça fundamental em Anfield desde que chegou do clube catalão, em agosto, por empréstimo de uma temporada.

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Defensor uruguaio impressiona por empréstimo

Lovren acredita que os dirigentes do Liverpool não devem perder tempo para garantir a permanência de Araujo para além de 30 de junho de 2027, após sua rápida adaptação ao futebol inglês. Desde que chegou por empréstimo no verão, o jogador da seleção uruguaia participou dos 10 primeiros jogos do Liverpool na Premier League, oito deles como titular. O clube ao qual o defensor pertence ainda tem contrato com ele no Camp Nou até junho de 2031.

Ex-zagueiro elogia atributos físicos

Com 185 partidas e oito gols em todas as competições durante seis anos no Liverpool, entre 2014 e 2020, antes de se transferir para o Zenit Saint Petersburg, da Rússia, o croata sabe o que é necessário para atuar no centro da defesa. Ao longo da carreira na primeira divisão inglesa, somou 162 jogos e sete gols: 31 partidas e dois gols pelo ex-clube Southampton, além de 131 jogos e cinco gols pelo Liverpool.

Em entrevista ao Tribal Football, Lovren explicou por que o recém-chegado se destaca na Inglaterra: "Acredito que a Premier League combina mais com Ronald Araujo do que a liga espanhola. Ele é um jogador fisicamente dominante, então a competição é perfeita para ele.

"Acredito que ele só vai melhorar e, não sei, talvez no futuro possa aceitar ficar em definitivo. Na Premier League, o Liverpool não será sua única opção, mas o clube é inteligente o suficiente para avaliar as possibilidades. Ele ainda é bastante jovem, aos 27 anos. Então, por que não mantê-lo se está jogando tão bem?"

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Cláusula de compra oferece bom negócio

Com outros clubes da primeira divisão provavelmente atentos à situação do zagueiro caso ele volte à Espanha no próximo verão, o ex-jogador da seleção croata considera que o valor de compra divulgado representa uma oportunidade boa demais para seu antigo clube deixar passar.

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Ao pedir aos dirigentes que tornem o acordo definitivo, Lovren acrescentou: "£ 47 milhões? Por que não? Num futuro próximo, ele provavelmente custará £ 80 milhões. Então, por que não contratá-lo por esse preço e ajudá-lo a se tornar um jogador ainda maior e melhor? Ele está na idade perfeita. Tem bons cinco a seis anos para jogar no mais alto nível do futebol. Então, por que não?"

Grande rival é o próximo visitante de Anfield

Ao falar recentemente sobre seus planos de longo prazo, Araujo afirmou que ainda é "cedo demais" para decidir onde jogará na próxima temporada. Por enquanto, o defensor está concentrado em ajudar o Liverpool, quarto colocado, a melhorar os 18 pontos conquistados nos 10 primeiros jogos do campeonato. Após a pausa para as seleções, o Liverpool volta a campo pela primeira divisão em Anfield, contra o grande rival Manchester United, pela 11ª rodada, no domingo, 22 de novembro.