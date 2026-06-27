45 minutos sombrios... Um complexo histórico que assombra a Arábia Saudita na Copa do Mundo

A seleção saudita sofre de um complexo histórico na Copa do Mundo, que se consolidou durante o confronto contra Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrentou Cabo Verde hoje, sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro tempo da partida terminou empatado em 0 a 0, consolidando assim o complexo histórico da seleção saudita na Copa do Mundo neste período.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a seleção saudita marcou apenas três gols no primeiro tempo nas últimas 19 partidas que disputou na Copa do Mundo, com uma média inferior a um gol a cada seis jogos.

O último desses gols foi marcado no empate de 1 a 1 com o Uruguai, quando Abdul-Ilah Al-Omari abriu o placar antes do fim do primeiro tempo, antes que a seleção sul-americana empatasse no segundo tempo.