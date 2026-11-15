45 minutos de magia: Ronaldinho volta após 11 anos e arranca aplausos do mundo todo

Não foi um retorno comum de um craque acostumado a proporcionar diversão e encantar as torcidas com seus toques mágicos, mas sim um evento extraordinário que ultrapassou as fronteiras da Itália, depois que os apaixonados por futebol de diversas partes do mundo acompanharam a aparição do vencedor da Bola de Ouro de 2005, que provou que sua relação com o esporte não acabou, apesar de estar afastado das competições oficiais por longos anos.

O dérbi entre Ravenna e Forlì, disputado na noite de domingo pela décima quarta rodada da terceira divisão italiana, foi o evento mais assistido na história da competição, depois que o interesse pela partida extrapolou os limites do estádio e chegou à famosa Times Square, em Nova York, onde o confronto foi exibido em um de seus telões gigantes.

E o motivo não foi a tradicional rivalidade entre os dois times, mas sim o retorno de um dos jogadores mais talentosos e populares da história do futebol, Ronaldinho, que decidiu voltar ao clima das partidas oficiais pela porta do Ravenna, aos quarenta e seis anos de idade, conforme informou o jornal espanhol Marca.

Retorno após 11 anos: Ronaldinho revive memórias do gramado

Antes do início da partida, o Ravenna divulgou sua escalação titular para o confronto contra o Forlì, fazendo surgir o nome de Ronaldinho na lista de titulares, em uma surpresa que alegrou os torcedores que lotaram o estádio Bruno Benelli para ver o craque brasileiro mais uma vez.

Ronaldinho estava afastado dos gramados desde 2015, após sua última experiência com o Fluminense, voltando depois de mais de 11 anos às competições oficiais, em uma cena que muitos não esperavam que acontecesse.

De acordo com a estatística da rede Opta, Ronaldinho voltou a disputar uma partida oficial pela primeira vez em mais de 11 anos, mais precisamente após 11 anos e 50 dias, aos 46 anos e 239 dias, sabendo que sua última aparição havia sido no dia 26 de setembro de 2015, com a camisa do Fluminense.

Apesar de o anúncio de sua participação ter sido inicialmente recebido com certo ceticismo, com alguns a considerando apenas uma ação de marketing para atrair o público, a lenda brasileira de fato entrou em campo, recebendo uma recepção extraordinária dos presentes.

Ronaldinho atuou na posição de falso ponta-esquerda, dentro do esquema 4-3-3 adotado por Andrea Mandorlini, ex-treinador da Inter de Milão, posicionando-se nas zonas ofensivas atrás do atacante, aproveitando sua capacidade de se movimentar entre as linhas e criar oportunidades.

Passe decisivo e caloroso aplauso: 45 minutos de diversão

O plano inicial previa a participação de Ronaldinho por apenas 30 minutos, mas o jogador ultrapassou o tempo determinado e seguiu até o fim do primeiro tempo, oferecendo 45 minutos que trouxeram de volta à memória alguns traços de seu estilo característico.

O começo não foi totalmente fácil, pois o craque brasileiro precisou de algum tempo para entrar no clima da partida, e só tocou na bola pela primeira vez aos 6 minutos, quando ficou encarregado de cobrar um escanteio.

O Ravenna também enfrentou algumas dificuldades defensivas, principalmente porque Ronaldinho não estava incumbido de grandes funções defensivas, o que deu ao Forlì espaços para explorar em alguns ataques.

Mas o momento mais marcante veio aos 36 minutos, quando Ronaldinho participou da construção da jogada que terminou balançando as redes, depois de dar um passe antes de a bola chegar a Donati.

Este último conseguiu aproveitar a oportunidade, finalizando com um forte chute rasteiro de fora da área, que o goleiro do Forlì não conseguiu defender, dando ao Ravenna a vantagem por 1 a 0.

Donati já havia jogado por Inter de Milão, Bayer Leverkusen, Monza e Lecce, antes de se tornar o autor do gol que deu a vitória ao seu time em uma noite extraordinária.

Ronaldinho comemorou o gol com evidente entusiasmo, em meio à interação dos companheiros e dos torcedores, em uma cena que refletiu sua integração com o time e seu prazer em voltar ao clima das competições.

No aspecto técnico, o mapa de suas movimentações mostrou seu posicionamento basicamente entre as linhas, onde ocupou o espaço de armador atrás do atacante, com atividade notável no terço ofensivo, preferindo dominar as bordas da área em vez de avançar repetidamente para dentro dela.

Ele também ficou encarregado de cobrar três escanteios durante sua participação, um dos quais originou uma oportunidade perigosa depois que Donati subiu de cabeça para a bola, confirmando que seu toque técnico ainda está presente apesar dos anos de afastamento.

Com o apito final do primeiro tempo, Ronaldinho deixou o campo em meio a caloroso aplauso dos torcedores, que fizeram questão de saudá-lo em uma cena que resumiu o valor do momento, para além do resultado ou das considerações técnicas.

Dida e Serginho nas arquibancadas: saudação especial à lenda

O clima extraordinário não se restringiu aos torcedores, já que o estádio Bruno Benelli contou com a presença de alguns nomes ligados à trajetória de Ronaldinho, em especial Dida e Serginho, seus ex-companheiros no Milan e na seleção brasileira.

Dida elogiou o retorno do amigo, durante sua fala à rede Sky Sport, antes do início da partida, afirmando que a recepção recebida por Ronaldinho reflete o grande prestígio de que ele desfruta no coração dos torcedores.

Disse o ex-goleiro do Milan: "O clima está maravilhoso, ele merece tudo isso porque foi um jogador incrível e capaz de nos divertir. E graças à sua paixão pela vida, ele também foi uma fonte de inspiração para nós, seus companheiros de time".

Dida abordou as declarações de Neymar, que descreveu Ronaldinho como o maior jogador de dribles da história do futebol, afirmando concordar plenamente com essa opinião, dizendo: "Ele tem razão! Penso exatamente como ele".

E assim, os 45 minutos que Ronaldinho disputou não foram apenas uma participação passageira em uma partida da terceira divisão italiana, mas sim uma celebração do retorno de um dos jogadores mais capazes de transformar o futebol em pura diversão.

Entre um passe que criou um gol, um sorriso que não saiu de seu rosto e o aplauso dos torcedores que o acompanhou para fora do campo, Ronaldinho provou que algumas lendas não precisam de muito tempo para recuperar os holofotes: basta sua aparição para fazer a história recomeçar.