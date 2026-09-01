É louvavelmente coerente a forma direta como os responsáveis do Borussia Dortmund vêm respondendo, diante dos rumores de transferências sobre novos jogadores que circulam quase diariamente, a perguntas sobre o tema. Ou seja, não respondem de jeito nenhum. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac: ninguém desse quarteto se desviou dessa linha até agora, apesar das inúmeras e, naturalmente, também justificadas tentativas dos representantes da imprensa.

Naturalmente, surge muito mais quando o assunto são profissionais que já fazem parte do elenco do BVB. Embora na segunda-feira a coletiva de imprensa de Kovac antes da partida de estreia na Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, da Oberliga, tenha girado algumas vezes a mais do que o necessário em torno das reações sem sentido nas redes sociais ao suposto arremesso de garrafa na direção do escudo do Dortmund por Samuele Inacio após seu cartão vermelho contra o HSV. Ainda assim, o treinador deixou transparecer algo em relação a dois jogadores que tem importância esportiva não apenas no presente imediato.

Porque a pergunta que a maioria ao redor do BVB faz agora é, naturalmente: como o Borussia vai substituir o reforço Giannis Konstantelias, lesionado no ligamento cruzado? Em relação a uma possível contratação de alguém como Jadon Sancho, Kovac, é claro, se recusou a comentar. Por um breve momento, uma contratação em definitivo de Marcel Regula, do time da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin, parecia encaminhada, mas agora deve haver um acordo por um empréstimo até o fim da temporada de Ethan Nwaneri, do Arsenal.

Quem, no entanto, tem chances de ser utilizado no jogo da Copa e possivelmente também além dele na posição ofensiva pelo lado esquerdo do meio, sobre isso Kovac foi mais claro.

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Substituto para Giannis Konstantelias: quem entra em consideração no BVB?

Um possível candidato seria Fabio Silva. O atacante também vive um momento difícil no BVB no início de sua segunda temporada. O português geralmente sai do banco e não tem chances contra Serhou Guirassy, que conta com grande prestígio junto a Kovac. Assim como já aconteceu na janela de transferências de inverno, circulam rumores de saída em torno dele, desta vez alimentados também pelas próprias declarações de Silva.

"Não sei o que vai acontecer. Naturalmente, quero fazer mais jogos como titular e ajudar a equipe. Quero ser ainda mais importante. Se eu disser outra coisa, estaria mentindo. Eu sempre digo a verdade", declarou Silva recentemente após a derrota na Supercopa para o Bayern de Munique (2 a 1), quando marcou o único gol do Dortmund.

Também no 2 a 0 sobre o HSV no sábado ele ficou de fora, desta vez durante todo o jogo. Consequentemente, Silva foi visto depois frustrado e irritado, enquanto o diretor esportivo Book praticamente descartou uma saída do jogador de 24 anos. Ricken disse sobre a situação complicada de Silva: "Que um jogador nessa situação não esteja cem por cento feliz faz parte do futebol. No fim das contas, porém, somos uma equipe e cada um pode dar sua contribuição. Isso não é algo que se possa reprovar ao Fabio de forma alguma. Já dissemos há semanas que aqui nenhum jogador deve ter a sensação de que precisa deixar o clube o mais rápido possível."

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Niko Kovac sobre Fabio Silva: "Se formos mudar isso agora também ..."

Por causa da lesão de Konstantelias e da expulsão de Inacio, pode-se pensar que as chances de Silva como titular vão aumentar. Mas Kovac não vê assim, como revelou na segunda-feira. "Nós fizemos isso de vez em quando na última temporada", disse ele sobre as atuações de Silva nessa posição até aqui, mas explicou: "Só que nesta temporada já temos muitos jogadores nessas duas posições de meio espaço. Se formos mudar isso agora também, para de alguma forma abrir mais um lugar para ele ali, então fica um pouco difícil."

O técnico de 54 anos prosseguiu: "Ainda mais porque, nesse caso, teríamos apenas um atacante na frente. Por isso, acredito, sim, que ele continuará sendo aquele que formará a dupla de ataque com Serhou na frente, e os outros, temos vários, jogarão então nessas chamadas posições de meio espaço."

O grande problema de Silva até agora foi que, em suas apenas dez partidas como titular, ele não convenceu nem de longe como nas 30 partidas em que entrou vindo do banco. Nelas, o jogador com uma convocação para a seleção brilhou com alto volume de corrida, muito empenho e boa dinâmica, com a qual muitas vezes alterou a estática burocrática do jogo do BVB.

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Carney Chukwuemeka: uma alternativa mais uma vez lesionada

Dez de suas até agora 11 participações em gols foram registradas por Silva no Dortmund justamente como reserva acionado durante a partida. E assim deve continuar, se Kovac não estiver blefando. Já na semana passada ele deixou claro sobre Silva: "Ele conhece seu papel na equipe. Serhou Guirassy é o nosso atacante número um. Ele é o desafiante."

De forma parecida frustrante, mas de outro modo, vive outro reforço do verão passado. Carney Chukwuemeka volta a fazer jus à sua fama de jogador constantemente lesionado. Nas últimas três partidas, ele não esteve à disposição do BVB.

Como já aconteceu tantas vezes, problemas musculares misteriosos o freiam, e o clube não os especifica com mais precisão. Na pré-temporada, o jogador da seleção austríaca só conseguiu participar de um tempo e meio, e sua última atuação já foi há mais de três semanas.

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O que disse Niko Kovac sobre Carney Chukwuemeka como substituto de Konstantelias?

Mas ele seria uma alternativa a Konstantelias, como informou Kovac. "Certamente há vários jogadores que podem ocupar essa posição, e Carney também está entre eles. Cada um oferece algo a essa posição, porque não podemos dizer que temos cinco jogadores que são como Delias. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Vejo vários jogadores aí." Para o treinador, Chukwuemeka "fez seus melhores jogos nessa posição, e é ali que eu o vejo no fim das contas".

No entanto, o tema incômodo permanece, uma condição básica inegociável para o futebol de Kovac: "Ele precisa trabalhar a parte física e chegar a esse ponto para poder receber minutos na Bundesliga." Isso continua sendo um caminho muito longo: Chukwuemeka teve média de 29 minutos em seus até aqui 55 jogos pelo BVB. Apenas 12 vezes foi titular, e só uma vez atuou durante os 90 minutos, em abril passado, na derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim. Foi, inclusive, a primeira vez em sua carreira que Chukwuemeka estava em campo tanto no apito inicial quanto no apito final.

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Fabio Silva e Carney Chukwuemeka: 45 milhões de euros em transferências com pouco retorno

O BVB investiu pouco menos de 45 milhões de euros em transferências por Silva e Chukwuemeka, e recebeu um retorno que até agora não tem qualquer proporção. A ausência de Konstantelias agora muda a configuração do elenco, mas não as ideias básicas de Kovac. Para Silva, segue o papel de desafiante de Guirassy, enquanto o sempre lesionado Chukwuemeka primeiro precisa entrar em forma.

Assim, a situação de emergência pela esquerda no ataque parece promissora para os dois apenas à primeira vista. Se isso mudará em breve também deve depender, entre outras coisas, de quanto tempo o Borussia terá de improvisar na posição de meio espaço pelo lado esquerdo. As chances são grandes de que Kovac comece na Copa com Inacio e no fim de semana, na liga, contra o Hoffenheim com Maximilian Beier.

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