43 minutos bastaram... Haaland, o artilheiro histórico da Noruega na Copa do Mundo!

Erling Haaland precisou de apenas 43 minutos para inscrever seu nome na história do futebol norueguês, ao se tornar o maior artilheiro da seleção de seu país na Copa do Mundo, em sua primeira participação na competição.

Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega sobre o Iraque por 4 a 1, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, balançando as redes aos 29 e 43 minutos da partida.

O atacante do Manchester City elevou sua contagem para dois gols em Copas do Mundo, igualando inicialmente o recorde de Kjetil Rikdal, antes de assumir a liderança sozinho ao atingir essa marca em sua primeira partida na Copa do Mundo.

Rikdal havia marcado seus dois gols em duas edições diferentes do torneio: o primeiro durante a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos e o segundo em um pênalti contra o Brasil na Copa do Mundo de 1998 na França.

A conquista de Haaland ocorreu na estreia da Noruega na Copa do Mundo após 28 anos, já que o país estava ausente do torneio desde sua última participação na França em 1998.

O jogador de 25 anos continuou a consolidar sua posição como um dos principais atacantes do mundo, levando sua eficiência goleadora com o Manchester City para o cenário mundial, iniciando sua trajetória na Copa do Mundo com um feito histórico e conduzindo a seleção de seu país a um início forte na competição.