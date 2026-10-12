O Real Madrid lidera a lista dos clubes que mais tiveram gols anulados pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) no Campeonato Espanhol desde a implementação oficial do sistema na temporada 2018-2019, com 42 gols anulados, uma diferença considerável em relação aos seus perseguidores mais próximos, Atlético de Madrid e Villarreal, que dividem a segunda posição com 22 gols cada, enquanto o Barcelona aparece na sétima colocação, com 19 gols.

Segundo as estatísticas divulgadas pelo espanhol Alexis Martín Tamayo, conhecido como "Mister Chip", em sua conta na plataforma "X", o Real Madrid lidera esse ranking com uma diferença de 20 gols sobre Atlético de Madrid e Villarreal, e de 23 gols sobre seu rival Barcelona, em uma lista que registra os gols inicialmente validados pelo árbitro principal antes da intervenção da tecnologia de vídeo para anulá-los por infrações cometidas durante a jogada do gol.

Episódio entre Vinícius e Saliba traz os números de volta à tona

Essa estatística voltou ao centro das atenções durante o confronto entre Real Madrid e Villarreal, depois que um gol do time merengue foi anulado após revisão da tecnologia de vídeo, em razão de uma infração cometida pelo brasileiro Vinícius Júnior sobre o zagueiro do Villarreal, Nathan Saliba, que consistiu em puxar seu cabelo segundos antes do gol que daria ao Real Madrid o seu segundo tento na partida.

O árbitro Isidro Díaz de Mera, pertencente à federação de La Mancha, não percebeu a infração inicialmente e validou o gol, antes que o árbitro assistente de vídeo Alejandro Muñiz Ruiz, pertencente à federação da Galícia, interviesse e solicitasse a revisão do lance, levando o árbitro a voltar atrás em sua decisão e anular o gol após confirmar a existência da infração.

42 gols do Real Madrid desde a implementação da tecnologia de vídeo

Desde a entrada em vigor da tecnologia do árbitro assistente de vídeo no Campeonato Espanhol, na temporada 2018-2019, o sistema anulou 42 gols do Real Madrid depois de o árbitro de campo tê-los validado inicialmente, numa média próxima de 5 gols por temporada, de acordo com os dados divulgados.

Esses números indicam que os 42 gols teriam sido validados em favor do time merengue caso as partidas tivessem seguido sem a intervenção da tecnologia de vídeo, conforme o cenário hipotético no qual a estatística se baseia, o que coloca o Real Madrid na liderança da lista com uma vantagem clara sobre os demais clubes.

Atlético de Madrid e Villarreal aparecem na segunda posição, cada um com 22 gols anulados, ou seja, praticamente metade do número de gols anulados do Real Madrid, enquanto três clubes ocupam a colocação seguinte, com 20 gols cada: Celta de Vigo, Real Sociedad e Sevilla.

O Barcelona, por sua vez, figura na sétima posição, após ter 19 gols anulados pela tecnologia de vídeo no período coberto pela estatística, fazendo com que a diferença entre ele e o Real Madrid chegue a 23 gols, o que coloca o clube merengue na liderança desse ranking com ampla vantagem sobre seu rival histórico.

E se a tecnologia de vídeo não existisse em LaLiga?

A estatística apresenta um cenário hipotético do que poderia ter acontecido se as partidas do Campeonato Espanhol tivessem seguido sem a tecnologia de vídeo no período entre 2018 e 2026: o Real Madrid teria se beneficiado da validação de cerca de 4,6 gols irregulares por temporada, contra 2,1 gols do Barcelona.

Segundo os mesmos cálculos, Atlético de Madrid e Villarreal teriam se beneficiado da validação de cerca de 2,4 gols irregulares cada por temporada, enquanto a média seria de 2,2 gols para Celta de Vigo, Real Sociedad e Sevilla.