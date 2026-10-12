O Real Madrid lidera a lista dos clubes que mais tiveram gols anulados pelo árbitro de vídeo (VAR) no Campeonato Espanhol desde a implementação oficial do sistema na temporada 2018-2019, com 42 gols anulados, uma diferença considerável em relação aos seus concorrentes mais próximos, Atlético de Madri e Villarreal, que dividem a segunda posição com 22 gols cada, enquanto o Barcelona aparece na sétima colocação, com 19 gols.

De acordo com as estatísticas divulgadas pelo espanhol Alexis Martín Tamayo, conhecido como "MisterChip", em sua conta na plataforma "X", o Real Madrid lidera esse ranking com 20 gols de vantagem sobre Atlético de Madri e Villarreal, e 23 gols sobre o rival Barcelona, em uma lista que reúne os gols validados inicialmente pelo árbitro principal antes de a tecnologia de vídeo intervir para anulá-los por infrações cometidas durante a jogada do gol.

Episódio entre Vinícius e Salibá traz os números de volta à tona

Essa estatística voltou ao centro das atenções durante o confronto entre Real Madrid e Villarreal, depois que um gol do time merengue foi anulado após revisão da tecnologia de vídeo, em razão de uma infração cometida pelo brasileiro Vinícius Júnior contra o defensor do Villarreal Nathan Salibá, que consistiu em puxar seu cabelo segundos antes do gol que daria ao Real Madrid o seu segundo tento na partida.

O árbitro Isidro Díaz de Mera, pertencente ao comitê de La Mancha, não percebeu a infração no primeiro momento e validou o gol, antes que o árbitro de vídeo Alejandro Muñiz Ruiz, pertencente ao comitê da Galícia, interviesse e pedisse a revisão do lance, levando o árbitro a voltar atrás em sua decisão e anular o gol após confirmar a existência da infração.

42 gols do Real Madrid desde a implementação da tecnologia de vídeo

Desde que o árbitro de vídeo passou a vigorar no Campeonato Espanhol na temporada 2018-2019, o sistema anulou 42 gols do Real Madrid que haviam sido inicialmente validados pelo árbitro em campo, uma média próxima de 5 gols por temporada, segundo os dados divulgados.

Esses números indicam que os 42 gols teriam sido validados em favor do time merengue caso as partidas tivessem seguido sem a intervenção da tecnologia de vídeo, de acordo com o cenário hipotético no qual a estatística se baseia, o que coloca o Real Madrid no topo da lista com clara vantagem sobre os demais clubes.

Atlético de Madri e Villarreal aparecem na segunda posição, com 22 gols anulados cada, ou seja, cerca da metade do número de gols anulados do Real Madrid, enquanto três clubes ocupam a colocação seguinte, com 20 gols cada: Celta de Vigo, Real Sociedad e Sevilla.

O Barcelona, por sua vez, ficou na sétima posição, após ter 19 gols anulados pela tecnologia de vídeo no período coberto pela estatística, elevando a diferença em relação ao Real Madrid para 23 gols, o que coloca o clube merengue na liderança desse ranking com grande vantagem sobre o rival tradicional.

E se a tecnologia de vídeo não existisse na LaLiga?

A estatística apresenta uma projeção hipotética do que poderia ter acontecido se as partidas do Campeonato Espanhol tivessem seguido sem a tecnologia de vídeo no período entre 2018 e 2026: o Real Madrid teria se beneficiado da validação de cerca de 4,6 gols irregulares por temporada, contra 2,1 gols do Barcelona.

Segundo os mesmos cálculos, Atlético de Madri e Villarreal teriam se beneficiado da validação de cerca de 2,4 gols irregulares cada um por temporada, enquanto a média seria de 2,2 gols para Celta de Vigo, Real Sociedad e Sevilla.