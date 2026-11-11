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O VfB Stuttgart aparentemente está disposto a negociar Bilal El Khannouss na próxima janela de transferências de inverno. A informação é da Sky.

Segundo a emissora, os suábios estariam dispostos a conversar a partir de uma oferta de 40 milhões de euros, além de bônus. Até agora, porém, não teriam ocorrido negociações concretas com outros clubes.

O principal interessado seria o Galatasaray, de Istambul, que estaria de olho no jogador de ataque marroquino há algum tempo. Até o momento, porém, o interesse não teria passado da fase de observação.

El Khannouss tem contrato com o VfB desde o verão passado. Após um empréstimo de um ano, o clube exerceu a opção de compra de 15 milhões de euros e contratou em definitivo o jogador de 22 anos junto ao Leicester City.

Getty Images

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Como tem sido a temporada de Bilal El Khannouss até agora?

Depois de uma primeira temporada convincente, El Khannouss, no entanto, está abaixo das expectativas neste ano. Em 15 jogos oficiais, somadas todas as competições, marcou apenas dois gols. Além disso, já houve notícias de que ele não estaria totalmente satisfeito com o tempo de jogo que recebe sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß.

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Também por isso, o VfB aparentemente já considera deixar El Khannouss sair no inverno. Seu contrato em Stuttgart vai até 30 de junho de 2029 e teria uma cláusula de rescisão fixada em 75 milhões de euros.

No Galatasaray, o marroquino poderia, por exemplo, substituir Leroy Sané em uma das pontas do ataque. Segundo informações da Sky, o alemão seria um candidato a deixar o clube devido ao desempenho fraco que apresentou até agora.