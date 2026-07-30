Segundo a emissora de rádio espanhola Cadena COPE, o Fulham está perto de acertar a contratação de Garcia. De acordo com a informação, os dois clubes chegaram a um acordo, e o Fulham pagará 40 milhões de euros por 70% dos direitos do artilheiro. Além disso, o Real teria assegurado um direito de recompra por Garcia, caso queira trazer de volta o jogador formado no clube um dia.

No Fulham, Garcia reencontraria seu ex-treinador Alvaro Arbeloa. O atacante já havia sido treinado por Arbeloa nas categorias de base do Real e, no início do ano, ele foi promovido de técnico do time B a treinador da equipe principal após a demissão de Xabi Alonso. Ao fim da temporada passada, Arbeloa já teve de deixar o cargo nos Merengues e agora, ao que tudo indica, levará Garcia com ele para a Premier League.

No início de julho, Arbeloa assinou contrato de três anos com o Fulham e assumiu o lugar de Marco Silva. O português comandou os Cottagers nos últimos cinco anos, primeiro levando o time de volta à Premier League e depois o estabelecendo no meio da tabela. Agora, Silva se tornou sucessor de Jose Mourinho no Benfica, que, por sua vez, sucedeu Arbeloa no Real Madrid.

Real Madrid: Gonzalo Garcia chamou atenção no Mundial de Clubes

Garcia veio das categorias de base do Real e, na temporada 2024/25, se credenciou para voos maiores com uma campanha extraordinária pelo time B. Na época, ele marcou 25 gols em 36 partidas na terceira divisão espanhola. Como recompensa, o jovem foi levado ao Mundial de Clubes no verão de 2025 e começou sempre como titular, inicialmente por causa da ausência de Kylian Mbappe por doença. Garcia aproveitou a chance com gols importantes e, no total, balançou as redes quatro vezes em seis jogos no Mundial de Clubes.





Getty Images





Depois disso, na temporada passada, ele ainda teve de se contentar na maior parte do tempo com o papel de reserva acionado durante as partidas, diante da concorrência de peso no ataque do Real, mas recebeu minutos com regularidade. Considerando todas as competições, Garcia entrou em campo 39 vezes, marcou oito gols e deu três assistências. Desde a chegada de Arbeloa em meados de janeiro, seu tempo de jogo havia aumentado ao menos um pouco mais.

Se os 40 milhões de euros do Fulham por Garcia realmente entrarem nos cofres do Real, isso representará um aumento adicional no saldo positivo de transferências do clube neste verão até aqui. Aos 90 milhões de euros investidos até agora, incluindo a taxa paga pelo técnico Mourinho, se contrapõem mais de 150 milhões de euros em receitas com transferências. Grande parte disso se deve a participações em revendas que o Real acertou quando vendeu antigos talentos formados no próprio clube. Um exemplo: dos 40 milhões de euros que o Liverpool pagou ao Osasuna pelo ex-talento do Real Victor Munoz, 20 milhões foram para o Bernabéu por conta de uma participação de 50% em revenda.

Transferência para o Fulham? Gonzalo Garcia também teria entrado na pauta de BVB e VfB

Garcia, cujo contrato com o Real vai até 2030, vinha sendo cobiçado por vários clubes de renome. O Borussia Dortmund e o VfB Stuttgart também estariam de olho no jogador de 22 anos, enquanto Fenerbahce e Sevilla eram apontados como interessados. Caso o Fulham leve a melhor, Garcia naturalmente vai querer buscar um lugar entre os titulares. Seu concorrente direto é Rodrigo Muniz, que, no entanto, vem de uma temporada marcada por lesões, com apenas um gol em 21 jogos da Premier League. Muniz se revezava no comando do ataque do Fulham com o mexicano Raul Jimenez, mas o contrato do atacante expirou no fim de junho, e ele se transferiu sem custos para o Wolverhampton Wanderers, rebaixado para a segunda divisão.





Getty





Garcia também seria concorrência extra para Jonah Kusi-Asare, ex-promessa do Bayern. O atacante de 19 anos já havia sido emprestado pelo FCB ao Fulham na temporada passada, e agora o clube londrino o contratou em definitivo por um total de dez milhões de euros. Até aqui, porém, Kusi-Asare quase não teve oportunidades, e na Premier League não passou de sete breves aparições até o momento.

Caso Garcia deixe o Real, os Merengues provavelmente evitariam assim outra questão potencialmente explosiva. ESPN Brasil havia noticiado recentemente que o vice-campeão espanhol pretende negociar neste verão ou Garcia ou a joia brasileira Endrick. No caso deste último, isso poderia causar problemas, afinal, após o empréstimo ao Olympique Lyon na última temporada, que foi bem-sucedido, Endrick não quer de forma alguma ser emprestado novamente. Em vez disso, o jogador de 20 anos planeja fazer de tudo para se firmar no Real dois anos após sua chegada.