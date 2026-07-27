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Rafael Leao MilanGetty Images
Hussein Hamdy

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40 milhões de euros colocam Leão às portas de um novo clube

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Negociações sérias

Um clube intensificou as suas movimentações para contratar Rafael Leão, depois de ter enviado dirigentes a Itália para conduzir negociações diretas com o Milan e os representantes do jogador, num cenário em que também há interesse do Galatasaray e do Benfica.

Tanto a rede "Sport Italia" como o especialista turco do mercado de transferências Yagiz Sabuncuoglu confirmaram que o avião que transportou o diretor Cihan Kamer e vários dirigentes do Fenerbahçe aterrou na noite desta segunda-feira no aeroporto de Milão.

A missão da comitiva do Fenerbahçe passa por discutir o valor do negócio e as condições pessoais com a direção do Milan e o entorno de Rafael Leão.

Os relatos indicam que o Fenerbahçe pretende contratar Leão por um valor máximo de 40 milhões de euros, quantia que representa o mínimo que o Milan poderá aceitar, ainda que os rossoneri recusem concretizar o negócio na modalidade de empréstimo com opção de compra.

O jogador continua a desfrutar das suas férias após a participação da seleção de Portugal no Mundial, tendo estado no Brasil para promover a sua marca própria de roupa.

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Leão prepara-se para se juntar à digressão de pré-temporada do Milan na Austrália, estando previsto que viaje diretamente para lá ainda no decorrer desta semana, a menos que chegue antes disso a um acordo relativo à sua transferência.

Tanto o Milan como o jogador sabem que a separação entre ambos irá ocorrer durante o presente mercado de transferências de verão, mas as propostas aguardadas não chegaram da forma esperada, já que o interesse sério até ao momento se limitou a clubes da liga turca.

Tanto o Galatasaray como o Benfica manifestaram interesse na contratação do jogador, sendo de notar que o clube português se moveu de forma mais acentuada depois do impasse nas suas negociações com o astro livre Mohamed Salah, ainda que o Fenerbahçe se tenha tornado o primeiro clube a enviar os seus dirigentes pessoalmente a Itália para iniciar as negociações.

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