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A seleção saudita sub-17 protagonizou uma das maiores surpresas da Copa do Mundo "Catar 2026" ao derrotar a França por 1 a 0, em um confronto carregado de significados, que confirmou a capacidade da equipe de se reerguer rapidamente após o tropeço na estreia.

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A vitória não representou apenas três pontos na campanha do torneio. Ela deu continuidade a um retrospecto histórico notável da Arábia Saudita na segunda rodada do Mundial, fase em que a seleção nunca soube o que é perder, e mexeu com as contas do Grupo D, acirrando a disputa pelas duas vagas de classificação.

O triunfo saudita aconteceu na noite de domingo, nos campos da Academia Aspire, pela segunda rodada da fase de grupos. Com ele, a equipe compensou a derrota para o Uruguai na rodada de abertura e deu aos jogadores um grande impulso moral antes do confronto decisivo na última rodada.

A Arábia Saudita esperou até os 73 minutos para transformar sua superioridade em um gol precioso, marcado por Shaman Al-Qahtani, que deu ao seu país uma vitória excepcional sobre a França.

O gol saiu de uma jogada bem construída, iniciada com uma ótima arrancada de Zaid Al-Buri pelo lado esquerdo. Ele avançou com a bola, furou a defesa adversária e fez um passe em profundidade preciso para Al-Qahtani, que dominou e finalizou de pé direito para o fundo da rede, em meio à enorme festa saudita.

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O gol premiou a atuação disciplinada da seleção saudita ao longo da partida. Os jogadores conseguiram fechar os espaços para o ataque francês e lidar com inteligência com a pressão do adversário, sem abrir mão do perigo ofensivo e aguardando o momento certo para desferir o golpe decisivo.

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Um retrospecto excepcional que não conhece a derrota

A vitória sobre a França não foi apenas um resultado histórico. Com ela, a Arábia Saudita manteve sua invencibilidade na segunda rodada de suas participações na Copa do Mundo Sub-17, segundo informou o jornal saudita "Arriyadiyah".

A seleção saudita elevou seu retrospecto nessa fase para duas vitórias e três empates. A série começou com um empate sem gols contra a Nigéria, em 2 de agosto de 1985, na cidade chinesa de Dalian, e o mesmo resultado se repetiu diante do Brasil, em 15 de julho de 1987, em Montreal, no Canadá.

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Em 12 de junho de 1989, a Arábia Saudita empatou com a Guiné por 2 a 2 na cidade escocesa de Edimburgo. Depois, teve de esperar até 8 de novembro de 2025 para conquistar sua primeira vitória na segunda rodada, ao superar a Nova Zelândia por 3 a 2, em Doha.

O triunfo sobre a França veio para reforçar esse retrospecto e confirmar que a segunda rodada segue sendo uma etapa positiva para a seleção saudita, apesar das diferentes gerações, adversários e circunstâncias que marcaram suas participações em Copas do Mundo.

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Do tropeço contra o Uruguai à queda da França

A missão da Arábia Saudita não era fácil, sobretudo porque a equipe entrou em campo pressionada pela necessidade de se recuperar, depois de ter estreado com uma derrota por 3 a 2 para o Uruguai, em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas.

A seleção saudita esteve à frente do placar duas vezes naquele jogo, graças a dois pênaltis convertidos por Faris Bushaqra, mas não conseguiu segurar a vantagem e saiu sem pontuar, apesar do bom rendimento ofensivo de seus jogadores.

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Do outro lado, a França chegou ao confronto com o moral elevado, após vencer o Haiti por 3 a 1 na primeira rodada, em uma partida na qual o ponta Luan Merifield brilhou com dois gols.

A seleção saudita, porém, corrigiu os erros defensivos que lhe custaram a derrota no primeiro jogo e se apresentou de forma mais equilibrada e disciplinada, impedindo que um dos principais candidatos ao título desse sequência ao seu início perfeito.

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As contas do grupo pegam fogo

A Arábia Saudita chegou a três pontos e igualou a França, enquanto o Uruguai lidera a classificação com três pontos, antes de enfrentar o Haiti na noite de domingo. A seleção haitiana ocupa a lanterna do grupo, sem pontos.

A vitória recolocou a seleção saudita no centro da disputa, já que o confronto da última rodada se tornou decisivo para definir os classificados do Grupo D, em meio à expectativa pelos demais resultados.

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A Arábia Saudita disputa sua quinta participação na história da Copa do Mundo Sub-17, na edição sediada pelo Catar até 13 de dezembro, tendo França, Uruguai e Haiti como adversários em seu grupo.

A seleção saudita busca motivação nas lembranças de sua maior conquista no torneio, o título mundial de 1989. Aquela taça segue como um marco luminoso na história do futebol saudita e um sonho do qual a atual geração espera se aproximar, depois que a vitória histórica sobre a França reacendeu a esperança de escrever um novo capítulo de glória em Copas do Mundo.