Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, prometeu vingar a amargura do gol de “Mão de Maradona”, 40 anos após aquele gol polêmico que partiu o coração dos ingleses.

Ainda adolescente, Tuchel assistiu de sua casa na Alemanha à derrota da seleção inglesa, comandada por Bobby Robson, diante da Argentina, liderada por Maradona, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

Maradona marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 com a mão, antes de marcar o segundo após uma jogada individual espetacular partindo do meio de campo, em uma das partidas mais famosas da história da Copa do Mundo.

A Inglaterra retorna esta semana ao famoso Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira vez desde então, para enfrentar os anfitriões nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Tuchel pretende usar as lembranças do passado neste estádio como motivação extra para que os jogadores dos Três Negros cheguem às quartas de final.

“Vamos virar o jogo e recuperar o que é nosso”, disse Tuchel em declarações publicadas pelo jornal Daily Mail.

E continuou: “Adoro futebol e os campeonatos antigos. Essas fotos da Copa do Mundo do México estão no Centro de Treinamento de St. George’s Park, onde estamos hospedados. Há fotos grandes de Gary Lineker marcando um gol, além de fotos dos treinadores e de Peter Shilton. São momentos importantes da história. É um grande momento para fazermos as pazes com este estádio e mudarmos o rumo das coisas”.

O técnico alemão acrescentou: “Não tive uma relação direta com a história (da mão de Maradona), mas ela significa algo para mim. Eu tinha 13 anos, e a Alemanha havia enfrentado a Argentina na final”.

E continuou, relembrando: “Lembro-me de um livro ilustrado que estava na mesinha de centro e de fotos repletas de bandeiras. E lembro-me da sombra de algo que estava pendurado no meio do Estádio Azteca e que nunca se movia. O sol estava tão vertical que a sombra permanecia sempre no meio do campo”.

E concluiu: “Estou animado para disputar essa partida. É um confronto histórico, em um estádio histórico. Vamos jogar diante de um país inteiro e diante da energia da torcida que vai lotar o estádio”.