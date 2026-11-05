O técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, anunciou nesta quinta-feira uma lista com 31 jogadores para a preparação visando os dois jogos da Liga das Nações da Europa, contra a França no dia 12 de novembro, em Milão, e contra a Bélgica no dia 15 de novembro, em Bruxelas.

A lista teve a convocação de 4 jogadores pela primeira vez à seleção italiana, sendo eles Alphadjo Cissé, jogador do Milan, de 20 anos, Mattia Liberali, jogador do Como, de 19 anos, Riccardo Cassano, jogador do Como, de 17 anos, e Simone Lontani, jogador do Parma, nascido em 2008.

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Cassano e Lontani devem participar apenas da primeira parte da concentração, antes de se juntarem às seleções sub-18 e sub-19, enquanto Cissé e Liberali completarão toda a concentração com a seleção principal.

A lista de goleiros incluiu Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e Guglielmo Vicario (Juventus).

Na defesa, Mancini convocou Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea) e Giorgio Scalvini (Atalanta).

Já o meio-campo contou com Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Isaac Doumbia (Sporting de Lisboa), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Nicolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari) e Sandro Tonali (Tottenham).

No ataque, Mancini escolheu Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cissé (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli) e Nicolò Zaniolo (Udinese).

A equipe deve se reunir na noite do próximo domingo, no centro de Coverciano, para iniciar os preparativos para os dois jogos aguardados, segundo o jornal "L'Équipe" francês.