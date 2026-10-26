4 mudanças revolucionárias: a história completa da revolução de Mourinho que trouxe o Real Madrid de volta à vida

A vitória do Real Madrid no Clássico não foi apenas três pontos, mas o anúncio do nascimento de um novo time. O triunfo por 2 a 1 sobre o Barcelona em sua própria casa não só reduziu a diferença para apenas três pontos, como também revelou uma revolução tática liderada por José Mourinho, uma revolução que fez os analistas concordarem em uma única frase: "Mourinho finalmente convenceu a si mesmo".

O Real Madrid conquistou uma vitória valiosa e decisiva sobre o rival Barcelona pelo placar de 2 a 1 no domingo, em uma partida que reacendeu a disputa pelo título do Campeonato Espanhol, depois que a equipe de Hansi Flick parecia invencível com uma sequência de nove vitórias consecutivas.

Com dois gols de seu astro francês Kylian Mbappé, que mais uma vez confirmou ser o maior pesadelo das defesas do Barcelona, o Real aproveitou a ausência da influente dupla Lamine Yamal e Raphinha para reduzir a diferença na tabela de classificação para apenas três pontos, apesar de permanecer na terceira colocação, atrás de Barcelona e Atlético de Madrid.

Qual é o segredo da transformação?

Segundo o que foi discutido no famoso programa "Carrusel Deportivo", a vitória não veio graças ao brilho de Mbappé sozinho, mas graças à abordagem tática de Mourinho, na qual ele superou completamente Flick, que parecia sem um plano alternativo.

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O analista Julio Pulido entende que essa vitória representa um grande sucesso pessoal para Mourinho, afirmando: "Acho que é um grande sucesso para Mourinho, porque ele conseguiu mudar seu plano inicial para adequá-lo às reais necessidades do time".

Pulido explica a mudança radical nas ideias do treinador português: "Se olharmos para o plano de Mourinho até a semana passada, veríamos que Tchouaméni e Valverde estavam presos ao meio-campo, Bernardo Silva no banco depois de ter desaparecido completamente, e Diomande no banco porque ele insistia em escalar Vinícius, e nunca pensou em escalar Valverde na ponta direita, e essa é a grande mudança".

Partida contra o Sevilla: o ponto de virada

Pulido revela que o verdadeiro ponto de virada não foi no Clássico, mas uma semana antes, na partida em que o Real Madrid esmagou o Sevilla pelo placar de 4 a 1, e, a partir daquela noite, Mourinho percebeu que era capaz de construir um time diferente.

E disse: "A partida contra o Sevilla foi um ponto de virada, as coisas mudaram desde aquele jogo, ele escalou Valverde com ousadia e deixou Vinícius no banco, moveu Güler para uma posição mais próxima do centro do campo e melhorou seu desempenho de forma inacreditável, esse é o verdadeiro sucesso de Mourinho".

Barcelona: de batalhão invencível a time cercado de dúvidas

Por sua vez, o analista Miguel Martín Talavera destacou que o Real Madrid atual é completamente diferente do time que começou o campeonato e, embora ainda esteja na terceira colocação, todos esperavam essa melhora.

Talavera acrescentou um ponto extremamente importante relacionado ao rival do Real: "Independentemente do sucesso de Mourinho e do desempenho de destaque do Real Madrid, acho que a notícia mais importante é que o Barcelona, que era invencível, impressionante e quebrador de recordes, perdeu duas partidas em três dias e voltou à realidade".

E concluiu: "Eles mostraram que isso exige trabalho árduo e que ninguém nunca ganhou nada em outubro, e agora vejo o Barcelona cercado de dúvidas, especialmente após sua derrota para o Paris Saint-Germain".



