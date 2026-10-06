4 jogos que revelaram o que estava escondido: Zidane tem respostas que não eram esperadas

Quatro partidas foram suficientes para que Zinédine Zidane começasse a redesenhar os contornos da seleção francesa. Três vitórias e um empate, sete gols marcados contra apenas dois sofridos e, o mais importante, ele deu a quase todos os seus jogadores a chance de atuar, encerrando a primeira convocação internacional com uma lista de vencedores e perdedores, em meio a surpresas que podem mudar a cara dos Bleus na próxima etapa.

De acordo com a avaliação do site francês "Foot Mercato", Zidane aproveitou mais de duas semanas de trabalho para formar uma primeira impressão sobre seus 23 jogadores disponíveis, depois de ter utilizado praticamente todos, com exceção do terceiro goleiro, Jean Butez.

Olise: o nome mais destacado

Michael Olise foi o maior beneficiado da convocação, após marcar quatro gols nas três últimas partidas, confirmando ser um dos elementos mais decisivos no início da era Zidane.

Esses números reforçam suas chances de ser aproveitado na ponta direita dentro do esquema 4-3-3, enquanto Désiré Doué, por sua vez, deixou uma forte impressão, depois de brilhar na ponta direita diante da Bélgica, antes de marcar um gol e dar duas assistências no confronto seguinte contra o Manchester United.

Já Rayan Cherki precisou de algum tempo para se adaptar ao seu novo papel como meio-campista completo, mas recuperou o brilho diante da Bélgica, o que pode levar Zidane a testar novamente essa opção.

No meio-campo, Eduardo Camavinga voltou com força após a ausência na Copa do Mundo de 2026, enquanto Lucas Da Cunha consolidou sua posição como uma das principais descobertas do período, apesar do erro cometido diante da Itália.

Jacquet e Yoro: as surpresas da defesa

Na linha defensiva, Jérémy Jacquet roubou a cena graças à sua força física e ousadia na construção das jogadas, aparecendo como um projeto de zagueiro de longo prazo com a seleção.

Leny Yoro também aproveitou a ausência de última hora de Ibrahima Konaté e apresentou uma atuação notável na última partida, confirmando sua capacidade de competir com força por uma vaga de titular.

Nas posições de lateral, Adrien Truffert se destacou como um dos elementos mais constantes, enquanto Pierre Kalulu recebeu elogios da comissão técnica graças ao seu dinamismo, esforço e disciplina tática. Já Andy Diouf apresentou bons níveis, mas ainda precisa de mais confirmação.

Dembélé: o maior perdedor?

Por outro lado, a pausa não foi ideal para Ousmane Dembélé. E, apesar da clareza da ideia de Zidane de utilizá-lo como atacante de referência, o astro do Paris Saint-Germain não conseguiu deixar a marca esperada diante da Turquia e da Itália, e seu rendimento também não melhorou muito quando entrou como substituto diante da Bélgica.

E, quando voltou à ponta direita na quarta partida, voltou a sofrer para criar espaços e desperdiçou chances, tornando-se um dos principais pontos de interrogação nas contas de Zidane.

E Dembélé não esteve sozinho no grupo dos perdedores. Esteban Lepaul enfrentou dificuldade evidente para mostrar suas qualidades técnicas no mais alto nível, enquanto Bradley Barcola perdeu sua disputa na ponta esquerda para Doué e Mbappé, e não conseguiu se impor da forma necessária. Magnes Akliouche também apareceu com grande esforço, mas faltou-lhe ousadia e definição diante do gol.

Mbappé: o vencedor indireto

O curioso é que Kylian Mbappé pode ser um dos maiores beneficiados deste período, apesar de ter participado de apenas uma partida, contra a Turquia. O francês não pareceu totalmente confortável na ponta esquerda, apesar de ter marcado um gol, e, com sua saída por lesão, nem Dembélé nem Lepaul conseguiram aproveitar a posição de atacante de referência.

Em contrapartida, Doué brilhou na ponta e apareceu a sintonia entre ele, Olise e Cherki, o que pode dar a Mbappé a chance de retornar à sua posição preferida no centro do ataque durante a próxima pausa internacional, em novembro.

E, após quatro testes, parece que Zidane já começou a desenhar um novo mapa para a seleção da França: um mapa no qual avançam Olise, Doué, Yoro e Jacquet, enquanto Dembélé, Barcola e Lepaul se veem diante de uma tarefa árdua para recuperar seu espaço.



