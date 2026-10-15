O futebol italiano viveu uma de suas piores noites na Liga dos Campeões, depois que seus quatro representantes — Napoli, Inter de Milão, Como e Roma — perderam na mesma rodada, sofrendo 14 gols e sem conquistar um único ponto.

Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", esta é a primeira vez na história da Liga dos Campeões em que quatro clubes italianos são derrotados em uma mesma rodada.

As quatro derrotas vieram em uma rodada dura, marcada por desabamentos defensivos e reações tardias dos adversários, já que os nove gols marcados pelas equipes italianas somadas não salvaram nenhuma delas da derrota.

O curioso é que três das quatro equipes — Napoli, Como e Roma — saíram na frente no placar antes de perder o controle das partidas e serem derrotadas, incapazes de manter a vantagem. Já a Inter de Milão perdeu sem sequer conseguir sair na frente no duelo contra o Club Brugge, que venceu por 4 a 3 e impôs aos italianos a segunda derrota na atual edição do torneio.

Napoli paga o preço dos erros defensivos

O sofrimento dos clubes italianos começou com a derrota do Napoli para o Villarreal, depois de sofrer três gols após ter aberto o placar, em uma partida na qual a equipe espanhola virou o resultado e venceu por 3 a 1.

A virada no jogo veio após um erro defensivo que deu ao Villarreal a chance de reagir, e o Napoli não conseguiu lidar com a pressão, perdendo a vantagem em uma cena que refletiu a diferença entre as exigências da competição nacional e a força dos confrontos europeus.

Massimiliano Allegri comentou a diferença de nível da competição: "O nível da Liga dos Campeões é mais alto. Quando você joga contra equipes médias e pequenas, não percebe isso, mas quando joga na Champions, percebe".

Como cai diante do Feyenoord apesar da vantagem

O Como, comandado por Cesc Fàbregas, não teve melhor sorte: também não conseguiu manter a vantagem diante do Feyenoord em Roterdã e perdeu por 3 a 2, acrescentando mais uma derrota ao saldo do futebol italiano naquela noite.

Assim como o Napoli, o Como pagou o preço de perder o controle da partida, depois que o adversário conseguiu virar o resultado, dando continuidade às decepções dos clubes italianos, que começaram a rodada com ambições diferentes e a encerraram sem nenhum saldo positivo.

Roma desaba diante do Real Madrid em 8 minutos

A cena mais dolorosa, porém, aconteceu no Estádio Olímpico, onde a Roma esteve perto de vencer o Real Madrid, comandado por seu ex-treinador José Mourinho, antes de a partida virar de forma dramática nos minutos finais.

A equipe italiana parecia encaminhada para um resultado positivo, mas o Real Madrid empatou aos 85 minutos e marcou o gol da vitória por 4 a 3 aos 90, decidindo o confronto em um final chocante para os donos da casa.

A Roma sofreu três gols em apenas oito minutos, sem conseguir resistir nos momentos decisivos, perdendo uma partida que estava perto de garantir e encerrando uma noite italiana catastrófica na Liga dos Campeões.