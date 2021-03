4 de Julho x Altos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela quarta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Altos visita o 4 de Julho neste sábado (20), às 15h45 (de Brasília), no Albertão, em duelo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, buscando se manter no G-4. A partida terá transmissão ao vivo na DirecTV GO, e na Sky, na TV fechada, e no NordesteFC, e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 4 de Julho x Altos DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Albertão - Piauí HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Deborah Cecilia Correia (PE)

Assistentes: Francisco Chaves (PE) e Victor Matheus (PE)

Quarto árbitro: Jardiel da Rocha (PI)

ONDE VAI PASSAR?



Altos só pensa na vitória fora de casa / Foto: Divulgação Altos

A Directv GO, e a Sky, na TV fechada, e o NordesteFC, e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (20), às 15h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Inicialmente marcado para a noite deste sábado, a CBF alterou o duelo para a tarde, às 15h45 (de Brasília), devido ao toque de recolher, medida restritiva de combate ao coronavírus, que proíbe a circulação de pessoas a partir de 21h (de Brasília).

No grupo A, com cinco pontos, o 4 de Julho ainda não sabe o que é perder na Copa do Nordeste, registrando dois empates e uma vitória.

Do outro lado, o Altos registra quatro pontos no grupo B, com uma vitória, uma derrota, e um empate na Copa do Nordeste.

No retrospecto histórico, os clubes já se enfrentaram 13 vezes. Sete vitórias do Altos, cinco empates e apenas um triunfo do 4 de Julho.

Provável escalação do 4 de Julho: Jaílson; André, Caio César, Gilmar Bahia, Diguinho, Vitor Recife, Rômulo, Hiltinho, Ted Love (Índio), Dudu Beberibe (Etinho) e Pica-Pau.

Provável escalação do Altos: Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Ray, Du Santos e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO 4 DE JULHO NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Altos registra três pontos em dois jogos disputados. Até o momento, contabiliza uma vitória e uma derrota na Copa do Nordeste.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Sport x 4 de Julho - 17 de março de 2021

JOGOS DO ALTOS NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Altos registra quatro pontos em três jogos disputados. Até o momento, contabiliza uma vitória, uma derrota e um empate na competição.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 0 x 1 Parnahyba Campeonato Piauinense 14 de março de 2021 Sport 1 x 1 4 de Julho Copa do Nordeste 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 4 de Julho x Fortaleza Copa do Nordeste 27 de março de 2021 18h15 (de Brasília) Altos x 4 de Julho Campeonato Piauinense 31 de março de 2021 16h45 (de Brasília)

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Altos 2 x 0 Tiradentes Campeonato Piauinense 17 de março de 2021

Próximas partidas