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Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. LigaGetty Images Sport

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3ª Divisão, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por livestream?

3. Liga

Na 3ª Divisão, vários clubes tradicionais se enfrentam todas as semanas, garantindo muita emoção. O SPOX traz todas as informações sobre a transmissão dos jogos.

Provavelmente a 3.ª Liga mais emocionante do mundo. É assim que a divisão profissional mais baixa da Alemanha se descreve — e provavelmente está certa. Inúmeros clubes tradicionais, vários recordes de público e uma disputa acirrada pelo acesso e rebaixamento fazem da terceira divisão do país uma competição muito especial. 

No SPOX, você descobre onde pode acompanhar os jogos da 3ª Liga ao vivo!

3ª Divisão, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por livestream?

3ª Divisão, todas as informações sobre a transmissão em resumo: por quanto tempo a MagentaSport ainda detém os direitos de transmissão?

A 3ª Divisão continua sendo transmitida pela MagentaSport. A plataforma de streaming esportivo da Telekom transmite todos os jogos da competição ao vivo e com exclusividade, tanto na TV linear quanto no livestream. A operadora de TV paga detém os direitos de transmissão até a temporada 2026/27, inclusive.

Inscreva-se AGORAGaranta sua assinatura na MagentaSport – a partir de 7,95 euros por mês!

Além disso, alguns jogos selecionados também serão transmitidos pela TV aberta: as emissoras regionais da televisão pública exibirão alguns jogos de grande destaque. Assim, vocês podem se informar sobre uma possível transmissão nos sites oficiais da WDR, NDR, MDR, BR, SWR e SR.

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Energie Cottbus CigerciGetty Images

3.ª Liga, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e via livestream? - O resumo

FatoInformações breves
OrganizadorDFB
Fundação2008
Equipes

20

Jornadas

38

Jogador com mais partidasRobert Müller (348)
Artilheiro recordistaAnton Fink (136)
Campeão recordistaVfL Osnabrück, Arminia Bielefeld (2 títulos cada)
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