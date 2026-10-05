390 minutos de resistência: a muralha da Arábia Saudita esbarra no brilho dos Emirados Árabes Unidos

Há números que não refletem apenas o que aconteceu em campo, mas revelam um verdadeiro teste que aguarda um dos lados do confronto quando se depara com algo que nunca enfrentou antes. E na final da Copa do Golfo 27, a seleção da Arábia Saudita se encontra diante de um teste desse tipo, depois de ter conseguido erguer uma muralha defensiva que resistiu por muito tempo, antes de se chocar com a força ofensiva mais poderosa do torneio.

A seleção da Arábia Saudita disputa um aguardado clássico contra os Emirados Árabes Unidos, na noite de amanhã, terça-feira, na final da Copa do Golfo 27, após abrir caminho até a última partida sem que suas redes fossem balançadas por nenhum gol ao longo de sua campanha no torneio, tornando a defesa saudita uma das principais armas da Arábia Saudita na busca pelo título.

A seleção da Arábia Saudita disputou 390 minutos no torneio sem sofrer nenhum gol, depois de iniciar sua campanha com a vitória sobre o Kuwait por um a zero, e então manteve sua superioridade defensiva diante de Omã com um triunfo por três a zero, antes de superar o Iraque por dois a zero, empatando sem gols com o Catar, para então garantir a classificação nos pênaltis pelo placar de 3 a 2.

Muralha saudita diante do furacão emiradense

E essa solidez defensiva não veio do nada, pois a seleção da Arábia Saudita se mostrou extremamente organizada nas transições e na fase defensiva, contando com um goleiro experiente do porte de Mohammed Al-Owais, que representa um elemento importante no sistema da Arábia Saudita e confere à linha defensiva um grau maior de estabilidade nos momentos mais difíceis das partidas.

Próximas partidas KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Mas o teste desta vez parece diferente, porque a muralha saudita vai se encontrar diante de uma seleção que praticamente não parou de marcar ao longo de toda a sua campanha, já que a seleção dos Emirados Árabes Unidos entra na final como dona do ataque mais poderoso da Copa do Golfo 27, depois de apresentar níveis ofensivos notáveis desde o início do torneio.

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A seleção dos Emirados Árabes Unidos iniciou sua campanha com uma ampla vitória sobre o Iêmen por quatro a zero, e então manteve seu brilho ofensivo diante do Bahrein, vencendo por três a zero, antes de empatar com o Catar por um a um, e então conquistar uma vitória por um a zero em sua partida seguinte, confirmando possuir uma força ofensiva capaz de fazer a diferença.

Assim, a final da Copa do Golfo 27 traz um confronto especial entre duas armas opostas: uma seleção saudita que não permitiu que nenhum adversário chegasse às suas redes ao longo de 390 minutos, e uma seleção emiradense que provou ser a mais perigosa diante do gol, tornando o confronto semelhante a um choque entre uma muralha sólida e um ataque incandescente, e quem conseguir impor sua lei poderá sair de Jidá carregando o título do Golfo.