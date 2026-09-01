O internacional marroquino Ismael Saibari revelou a motivação humana por trás de sua escolha de vestir a camisa número 34 no Bayern de Munique, afirmando que o número carrega um simbolismo especial em homenagem a seu compatriota e amigo Abdelhak Nouri, ex-jogador do Ajax.

Saibari disse, em entrevista ao site oficial do clube bávaro, que o que aconteceu com Nouri durante um amistoso do Ajax em 2017 ainda o machuca, explicando que a relação entre eles evoluiu ao longo dos anos até se tornar um forte laço entre as duas famílias.

O jogador marroquino acrescentou: "O que aconteceu com Abdelhak parte meu coração. Falei muito sobre isso com minha mãe, e visitar os doentes também faz parte da minha religião, o Islã".

Saibari explicou que sua relação com a família Nouri começou por meio de seu empresário, que trabalha com o irmão de Abdelhak, antes de a relação se estreitar com o passar do tempo, dizendo: "A relação foi ficando mais próxima dia após dia, inclusive entre as duas famílias. Nós saímos de férias juntos".

O jogador do Bayern de Munique falou sobre seus encontros com Nouri, afirmando que eles lhe trazem sentimentos positivos, e disse: "Quando vejo o Abdelhak, sempre passamos momentos maravilhosos. É uma ideia bonita para mim que essa felicidade talvez possa ajudar a melhorar o estado dele".

Sobre a reação de Nouri após ser informado de sua transferência para o Bayern de Munique, Saibari revelou que Abdelhak não consegue falar, mas se comunica através do movimento das sobrancelhas, apontando que sua alegria com a notícia foi muito evidente.

Saibari acrescentou: "Também deixei para ele a tarefa de escolher o número da camisa que eu vestiria no Bayern de Munique. Ele escolheu o número 34, e por isso decidi vesti-lo".

O número 34 carrega um lugar especial na história de Nouri, depois de tê-lo vestido durante sua trajetória no Ajax, levando Saibari a decidir levar essa lembrança consigo para sua nova experiência com o gigante bávaro, em um gesto que reflete a profundidade da relação que o une a Nouri e sua família.