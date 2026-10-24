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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Traduzido por

300 milhões de euros por Michael Olise? Uli Hoeneß, patrono do Bayern, chama a atenção

Bundesliga
Bayern de Munique
Mercado da bola
M. Olise
L. Yamal

Para Uli Hoeneß, Michael Olise é melhor que Lamine Yamal. Além disso, ele esboça os planos do Bayern de Munique para o futuro com o francês e fala sobre uma quantia de 300 milhões de euros.

Michael Olise está entre os melhores jogadores do mundo não apenas para muitos torcedores, mas também para Uli Hoeneß, figura influente do Bayern. E ele se mostra completamente tranquilo quanto ao futuro do craque francês.

Durante a Copa do Mundo, surgiram repetidamente rumores sobre uma possível saída de Olise para o Real Madrid. Houve até especulações sobre uma transferência recorde de cerca de 300 milhões de euros. Segundo Hoeneß, porém, isso é "tudo bobagem".

"Michael tem contrato conosco até 30 de junho de 2029. Por isso, não estamos pensando nisso agora", afirmou o dirigente de 74 anos em entrevista ao Welt am Sonntag sobre uma possível saída de Olise.

Embora a lenda do Bayern Lothar Matthäus já tenha alertado seu ex-clube e recomendado enfaticamente aos dirigentes que renovem imediatamente o contrato de Olise, Hoeneß não vê pressa. "Ao longo da temporada, vamos conversar com ele para saber se quer renovar. Se ainda não quiser, vamos esperar para ver o que acontece em 2029. Não estou nem um pouco preocupado."

Uma renovação contratual também renderia a Olise, quase certamente, um aumento salarial expressivo. Segundo Hoeneß, porém, o clube ainda não pensou em qual seria o valor. "Não vejo nenhuma pressão sobre nós para agir. Vamos pensar nisso quando chegar a hora", disse o presidente honorário.

O que Uli Hoeneß disse sobre Michael Olise e Lamine Yamal?

Ao comparar Olise diretamente com Lamine Yamal, craque do Barcelona, Hoeneß considera o jogador do Bayern claramente superior. "Esse garoto nos dá muita alegria. Para mim, ele está no caminho para se tornar o melhor jogador do mundo", afirmou, entusiasmado.

Olise é "incrível em termos de regularidade e, na minha opinião, também melhor que Lamine Yamal. Marca gols, dá assistências, é rápido: quase o jogador perfeito."

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