300 milhões de euros por Michael Olise? Uli Hoeneß, patrono do Bayern, chama a atenção

Michael Olise está entre os melhores jogadores do mundo não apenas para muitos torcedores, mas também para Uli Hoeneß, figura influente do Bayern. E ele se mostra completamente tranquilo quanto ao futuro do craque francês.

Durante a Copa do Mundo, surgiram repetidamente rumores sobre uma possível saída de Olise para o Real Madrid. Houve até especulações sobre uma transferência recorde de cerca de 300 milhões de euros. Segundo Hoeneß, porém, isso é "tudo bobagem".

"Michael tem contrato conosco até 30 de junho de 2029. Por isso, não estamos pensando nisso agora", afirmou o dirigente de 74 anos em entrevista ao Welt am Sonntag sobre uma possível saída de Olise.

Embora a lenda do Bayern Lothar Matthäus já tenha alertado seu ex-clube e recomendado enfaticamente aos dirigentes que renovem imediatamente o contrato de Olise, Hoeneß não vê pressa. "Ao longo da temporada, vamos conversar com ele para saber se quer renovar. Se ainda não quiser, vamos esperar para ver o que acontece em 2029. Não estou nem um pouco preocupado."

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Uma renovação contratual também renderia a Olise, quase certamente, um aumento salarial expressivo. Segundo Hoeneß, porém, o clube ainda não pensou em qual seria o valor. "Não vejo nenhuma pressão sobre nós para agir. Vamos pensar nisso quando chegar a hora", disse o presidente honorário.

O que Uli Hoeneß disse sobre Michael Olise e Lamine Yamal?

Ao comparar Olise diretamente com Lamine Yamal, craque do Barcelona, Hoeneß considera o jogador do Bayern claramente superior. "Esse garoto nos dá muita alegria. Para mim, ele está no caminho para se tornar o melhor jogador do mundo", afirmou, entusiasmado.

Olise é "incrível em termos de regularidade e, na minha opinião, também melhor que Lamine Yamal. Marca gols, dá assistências, é rápido: quase o jogador perfeito."