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Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, e Florentino Perez, presidente do Real Madrid, falaram sobre Michael Olise em um encontro no último verão.

Em entrevista ao t-online, Hainer confirmou que o futuro do jogador da seleção francesa foi um dos assuntos discutidos durante sua visita a Madri, onde fez o discurso solene para os formandos da Escuela Universitaria Real Madrid. "É claro que nós dois também conversamos sobre Michael Olise."

Segundo Hainer, porém, Perez deixou claro naquele encontro que o Real Madrid não havia tentado contratar o jogador de ataque do Bayern durante o verão: "Ele me garantiu que o Real Madrid nunca conversou nem com ele nem com seu empresário."

Principalmente na última janela de transferências de verão, surgiram repetidamente rumores de que o Real Madrid tentava contratar Olise. Depois que Perez prometeu aos torcedores uma contratação de peso nos moldes da de Cristiano Ronaldo durante a campanha para a eleição presidencial do clube, diversos veículos noticiaram que o jogador em questão era o atleta de 24 anos do Bayern.

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O L'Equipe também noticiou recentemente que Kylian Mbappe e Ibrahima Konate, companheiros de Olise na seleção, estariam fazendo forte pressão sobre o craque do Bayern para convencê-lo a se transferir para o Real Madrid.

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O Bayern, porém, provavelmente só deixaria Olise sair caso fracassassem as negociações para prorrogar seu contrato, válido até o fim de junho de 2029. "Estamos tranquilos, Michael Olise ainda tem contrato até 2029. Nosso objetivo é que ele permaneça por muito tempo no Bayern e que a possibilidade de ir para o Real Madrid nem sequer se coloque", disse Hainer.

Getty Images

O Bayern deixaria Michael Olise sair diante de uma proposta milionária?

Perguntado se o Bayern poderia recusar uma oferta de 250 milhões ou até 300 milhões de euros de um clube interessado, o presidente respondeu: "Gosto de citar Karl-Heinz Rummenigge, que, quando era presidente do conselho executivo, costumava dizer: 'Não somos um clube vendedor, mas um clube comprador.'"

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Hainer acrescentou que essa filosofia não mudou no Bayern ao longo dos anos. "Não se pode olhar sempre apenas para o lado financeiro. Também é preciso avaliar se o jogador combina conosco pelo estilo de jogo, pela personalidade, pelos traços de caráter e também pelo lado humano."

Para encerrar, ele voltou a enfatizar: "Michael se sente bem aqui e sabe o que tem no Bayern."

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Olise chegou ao Bayern no verão de 2024 por 53 milhões de euros, vindo do Crystal Palace, clube da Premier League. Na equipe do técnico Vincent Kompany, rapidamente se tornou titular indispensável. Só na temporada passada, participou de 53 gols (22 gols e 31 assistências) em 52 partidas oficiais.

O francês também vai bem na temporada atual. Em 15 jogos somando todas as competições, marcou 12 gols e deu sete assistências.