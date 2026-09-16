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Levante UD v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

30 minutos antes do início: chuva provoca cancelamento da partida entre Levante e Bilbao pela LaLiga

Levante x Athletic Bilbao
Levante
Athletic Bilbao
La Liga
Espanha

Meteorologia emitiu alerta laranja

A partida entre Levante e Athletic Bilbao, que estava marcada para esta noite, no estádio Ciutat de València, pelo Campeonato Espanhol, foi adiada.

O jornal "As" afirmou que a decisão foi tomada por causa das fortes chuvas que começaram a cair na cidade.

 Os jogadores fizeram os aquecimentos normalmente, mas o gramado do estádio estava impraticável.

 A Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (AEMET) havia emitido um alerta laranja para as fortes chuvas na província de Valência.

Ao longo do dia, o sol e as nuvens dividiram o céu de Valência, mas meia hora antes da partida a chuva começou a cair com força, misturada ao vento, o que acabou molhando os poucos torcedores presentes no estádio.

O estádio Ciutat de València possui uma cobertura sobre todas as arquibancadas, mas a quantidade de chuva foi tão intensa que tudo ficou molhado.

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A partida estava marcada para começar às 21h30 (22h30 no horário do Cairo), mas o túnel de acesso ao gramado estava completamente inundado.

Após uma reunião realizada no estádio, os árbitros, a LaLiga e os clubes concordaram em adiar a partida, sem que uma nova data fosse definida.

 O Athletic Bilbao joga contra o Alavés no próximo sábado, e o Levante visita o Villarreal no domingo.

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