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Christian Guinin

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30 milhões de euros em taxa de transferência: Bayer Leverkusen aparentemente encontra substituto para Alejandro Grimaldo

Bundesliga
M. Gutierrez
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O Bayer 04 Leverkusen aparentemente encontrou um substituto para o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo.

Segundo informações da Sky, o compatriota de Grimaldo, Miguel Gutierrez, do Napoli, está prestes a se transferir para o Werkself.

De acordo com a publicação, foi alcançado um acordo abrangente com o clube de ponta italiano, e o lateral-esquerdo de 25 anos deve agora assinar em Leverkusen um contrato até 30 de junho de 2031.

Em contrapartida, o B04 vai pagar cerca de 30 milhões de euros em taxa de transferência ao Napoli. Na segunda ou terça-feira, Gutierrez deve realizar seus exames médicos no clube da Bundesliga, e, na sequência, é esperada em breve a oficialização do negócio.

Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

Carles Martinez quer Miguel Gutierrez como sucessor de Grimaldo

O técnico do Bayer, Carles Martinez, havia escolhido o jogador de 25 anos como substituto ideal para Grimaldo, que, por sua vez, deve retornar à sua terra natal para defender o Atlético de Madrid por cerca de 22 milhões de euros.

Gutierrez havia se transferido em 2025 do Girona para o Napoli por 18 milhões de euros. Na temporada passada, ele marcou um gol e deu uma assistência em 36 partidas oficiais. Seu contrato ainda seria válido até 2030.

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O campeão alemão de 2024 também negocia para a lateral direita com Zakaria El Ouahdi, do KRC Genk. O jogador de 24 anos, que também esteve na Copa do Mundo, mas atuou apenas uma vez por Marrocos como reserva do atleta do PSG Achraf Hakimi, estaria na lista restrita de opções do Leverkusen. 

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