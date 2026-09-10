A Federação Francesa de Futebol (FFF) juntou-se, nesta quinta-feira, a outras federações europeias e decidiu retirar o seu apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, nas eleições marcadas para o dia 18 de março de 2027.

O presidente da federação francesa, Philippe Diallo, havia se oposto imediatamente ao projeto de Infantino que previa a cessão de cotas da Copa do Mundo a fundos privados, controlados por pessoas próximas ao presidente norte-americano Donald Trump — iniciativa que o próprio Infantino acabou por congelar, devido à grande polêmica que gerou.

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Diallo também criticou o dirigente suíço, filho de pais italianos, pela forma como distribuiu as premiações financeiras nos últimos torneios, segundo a rede "Cope"espanhola.

O dirigente francês lamentou que o Mundial de Clubes, torneio disputado pela primeira vez em 2025 por impulso de Infantino, tenha recebido um financiamento muito melhor do que o Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Diallo criticou ainda o estilo de gestão não coletivo adotado pelo atual presidente da Fifa, eleito pela primeira vez em 2016, após uma grande crise que abalou a instituição por conta de casos de corrupção.

A decisão de Diallo está, de modo geral, alinhada com a posição da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), já que o seu presidente esloveno, Aleksander Ceferin, trava um confronto aberto com Infantino.

Os projetos de Infantino já provocaram, inclusive, a saída de alguns de seus colaboradores mais próximos, como aconteceu com o francês Kevin Lamour, que era o terceiro homem na hierarquia da Fifa até o início de agosto passado.

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