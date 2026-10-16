Enzo Maresca, treinador do Manchester City, enviou diversas mensagens antes do confronto com o Ipswich Town na sétima rodada da Premier League, falando sobre suas ambições de alcançar um início histórico, a derrota de sua equipe para o Paris Saint-Germain, o futuro de Erling Haaland, além do polêmico caso que envolve o clube. O técnico italiano revelou que as pressões externas não afetaram negativamente o time, mas contribuíram para aumentar a união entre jogadores e torcedores, enfatizando que seu foco está em conquistar vitórias.

Maresca afirmou que seu foco está em vencer a partida contra o Ipswich, explicando que a vitória dará à sua equipe a chance de chegar a sete triunfos consecutivos e 21 pontos.

Disse que os recordes só adquirem seu verdadeiro valor se forem traduzidos em conquistas no fim da temporada, destacando a importância de administrar os minutos de participação dos jogadores, seja com o clube ou com suas seleções nacionais.

Acrescentou que o calendário congestionado impõe a necessidade de rodar o elenco, mas também dá à comissão técnica a oportunidade de conhecer melhor o potencial dos jogadores por meio dos treinos e das partidas.

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O treinador italiano demonstrou satisfação com a resposta da equipe no período recente, apesar da dificuldade do calendário, que incluiu o confronto com o Liverpool em Anfield e depois com o Paris Saint-Germain.

Apontou que a união entre clube, torcedores e jogadores ajudou a equipe a lidar com essas circunstâncias, afirmando que o duelo com o Ipswich não é menos importante, em termos de pontos, do que os grandes jogos.

Sobre o barulho em torno do clube, Maresca explicou que a melhor resposta está em conquistar vitórias, citando o triunfo de sua equipe em Anfield e a busca por manter os resultados positivos.

Acrescentou que as pressões externas contribuíram, em sua visão, para aumentar a união do clube, dos torcedores e da equipe, relembrando as declarações de Rúben Dias sobre o fato de que alguns não querem ver o Manchester City vencendo.

Maresca fala sobre a derrota para o Saint-Germain

Maresca considerou que a derrota para o Paris Saint-Germain traz lições importantes, explicando que o Manchester City desperdiçou chances antes de sofrer o primeiro gol, entre elas uma oportunidade de Rayan Cherki e uma cobrança de falta batida por Enzo, além de uma bola parada que terminou em um chute na trave.

Apontou que sofrer o primeiro e o segundo gol em um curto intervalo desorganizou o posicionamento dos jogadores e desequilibrou a equipe, mas elogiou a atuação do time no segundo tempo, considerando que merecia um resultado melhor.

Afirmou que enfrentar um dos melhores times da Europa oferece uma oportunidade importante de aprendizado e evolução, tanto para ele quanto para os jogadores.

Descreveu também a reunião dos jogadores no gramado durante a partida como uma atitude positiva, que refletiu o desejo deles de reforçar o espírito coletivo após os momentos difíceis.

"Prefiro ganhar de 1 a 0": Maresca critica os gols sofridos

O treinador do Manchester City destacou a importância de melhorar o setor defensivo, afirmando que prefere vencer com um gol sem sofrer nenhum do que ganhar por 5 a 3.

Explicou que marcar gols reflete a capacidade da equipe de criar chances, mas isso não diminui a necessidade de desenvolver o desempenho defensivo e reduzir os erros que permitem aos adversários chegar às redes.

Ao falar sobre as exigências do meio-campo, apontou que algumas partidas precisam de mais força e agressividade, mas isso não significa necessariamente depender de três jogadores com funções defensivas, já que a questão é definida conforme o plano de cada confronto.

Maresca elogiou as qualidades de Bouaddi, afirmando que o jogador especial não se limita a apresentar uma boa atuação, mas também contribui para elevar o nível de seus companheiros.

Haaland vai ganhar descanso em breve?

Maresca revelou que a comissão técnica estuda conceder a Erling Haaland um período de descanso, diante do congestionamento de partidas e da multiplicidade de compromissos internacionais e domésticos.

Explicou que a questão não se refere apenas ao atacante norueguês, mas inclui um grupo de jogadores que atuam constantemente com o Manchester City e com suas seleções nacionais, afirmando que dar-lhes descanso no momento adequado é algo necessário.

O técnico italiano também afirmou ter total confiança na diretoria do Manchester City, apontando que não vê necessidade de recorrer a opiniões de fora do clube para entender o caso que o envolve.

Disse que respeita o direito de todos de expressarem suas opiniões, concorde com elas ou não, mas que prefere esperar o resultado final antes de emitir julgamentos.

Acrescentou que conversou com os dirigentes do clube em diversas ocasiões e recebeu deles esclarecimentos sobre a situação, afirmando que sua confiança na diretoria foi um dos motivos para se juntar à equipe.

Maresca revela os bastidores de seu encontro com Guardiola

Maresca falou sobre seu encontro com Pep Guardiola após o duelo com o Paris Saint-Germain, explicando que ambos discutiram os acontecimentos da partida e seus dois tempos.

Apontou que o treinador espanhol demonstrou felicidade por estar no estádio e foi positivo em relação ao que viu, acrescentando que sua presença alegrou os torcedores, porque o estádio sempre será sua casa.

Maresca negou que Guardiola tenha falado com os jogadores após a partida.

Maresca defende Fernández

Maresca elogiou a personalidade de Fernández, descrevendo-o como uma pessoa educada, profissional e de grande coração, apontando que a imagem que alguns têm dele pode ser diferente de sua verdadeira personalidade.

Afirmou que conhece os membros de sua família, incluindo seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, considerando-o uma pessoa maravilhosa.

Sobre o lance em que Fernández empurrou o árbitro, Maresca explicou que o jogador não teve intenção e que o que aconteceu foi uma atitude espontânea que pareceu um pouco engraçada.

Maresca elogia Foden e alerta sobre o Ipswich

Maresca afirmou que Phil Foden está treinando bem e que os indicadores relacionados ao seu nível são positivos, apesar do período difícil pelo qual passou desde a data Fifa e da expulsão que sofreu diante do Manchester United.

Explicou que Foden está disponível para atuar contra o Ipswich, mas que a comissão técnica definirá sua posição sobre a escalação inicial de acordo com o calendário congestionado.

Ao encerrar sua fala, Maresca alertou sobre a dificuldade do confronto, apontando que o Ipswich teve uma semana inteira para se preparar, enquanto o Manchester City disputou uma partida há apenas 48 horas.

Afirmou que o duelo representa uma oportunidade importante para somar três novos pontos e ampliar a diferença em relação ao segundo colocado para seis pontos, destacando a necessidade de manter as vitórias e não se preocupar com as pressões externas.