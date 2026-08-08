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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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3 propostas europeias salvam jogador do Al-Ittihad do inferno do banco de reservas

Mercado da bola
F. Al-Ghamdi
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Vai deixar o clube?

O futuro de Faisal Al-Ghamdi no Al-Ittihad parece estar aberto a todas as possibilidades, depois que surgiram novos desdobramentos que podem levar o jogador a viver uma experiência diferente na próxima temporada, diante da forte concorrência por um lugar no time titular do "Decano".

O jornalista Mohammed Al-Bakiri revelou a chegada de três propostas do exterior à diretoria do clube em busca dos serviços de Al-Ghamdi, depois que o jogador as recebeu por meio de seu empresário no último período.

A fonte esclareceu que as propostas vieram de clubes da Espanha, de Portugal e da Grécia, deixando o meio-campista saudita diante de mais de uma opção europeia, num momento em que a posição definitiva do Al-Ittihad sobre essas propostas ainda não foi resolvida.

Al-Ghamdi deseja que a diretoria do Al-Ittihad defina sua posição sobre as propostas antes do fim da janela de transferências do verão, especialmente porque ele almeja viver uma nova experiência profissional fora da Arábia Saudita, depois de já ter vivido uma experiência no exterior anteriormente.

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A situação do jogador surge diante de seus receios quanto às poucas oportunidades de participação no Al-Ittihad, especialmente com a forte concorrência no meio-campo e a presença de mais de um nome capaz de ocupar as mesmas posições, o que pode deixá-lo afastado de uma participação regular na nova temporada.

Al-Ghamdi aguarda a decisão da diretoria do Al-Ittihad sobre seu futuro, seja aprovando sua saída para viver uma nova experiência europeia ou mantendo-o no elenco do time, num momento em que o desejo do jogador de conseguir mais minutos em campo parece ser um fator decisivo na definição de seu próximo destino.

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