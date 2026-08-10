Três novos jogadores se integraram ao elenco do técnico português José Mourinho no Real Madrid, com Cucurella, Mbappé e Konaté participando dos treinos coletivos nesta segunda-feira, após passarem pelos exames médicos obrigatórios na Cidade Esportiva do Real Madrid.

O site oficial do Real Madrid esclareceu que "os três jogadores realizaram a primeira parte de seus exames médicos na Cidade do Real Madrid e completarão o restante dos testes após o treino no hospital Sanitas La Moraleja Valdebebas", dentro do protocolo habitual para jogadores novos ou que retornam das férias.

Elenco completo na quarta-feira

O elenco de Mourinho não estará completo até a próxima quarta-feira, quando se espera que o francês Aurélien Tchouaméni e o inglês Jude Bellingham se juntem aos treinos coletivos.

Com a presença da dupla, o técnico português poderá contar com todo o elenco atualmente disponível, o que lhe dará uma visão mais clara das opções táticas à disposição antes do início das competições oficiais.

Possibilidade de novas mudanças

Ainda assim, outras alterações podem ocorrer no elenco antes do fechamento da janela de transferências de verão no fim deste mês, já que o clube merengue continua avaliando diversas opções no mercado, seja em relação a novas contratações ou à dispensa de alguns jogadores que não entram nos planos de Mourinho para a próxima temporada.