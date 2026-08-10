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3 novos astros na mira de Mourinho: Real Madrid começa a traçar os rumos da temporada

Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
M. Cucurella
I. Konate
Espanha
França

Um forte impulso para o Real Madrid

Três novos jogadores se integraram ao elenco do técnico português José Mourinho no Real Madrid, com Cucurella, Mbappé e Konaté participando dos treinos coletivos nesta segunda-feira, após passarem pelos exames médicos obrigatórios na Cidade Esportiva do Real Madrid.

O site oficial do Real Madrid esclareceu que "os três jogadores realizaram a primeira parte de seus exames médicos na Cidade do Real Madrid e completarão o restante dos testes após o treino no hospital Sanitas La Moraleja Valdebebas", dentro do protocolo habitual para jogadores novos ou que retornam das férias.

Elenco completo na quarta-feira

O elenco de Mourinho não estará completo até a próxima quarta-feira, quando se espera que o francês Aurélien Tchouaméni e o inglês Jude Bellingham se juntem aos treinos coletivos.

Com a presença da dupla, o técnico português poderá contar com todo o elenco atualmente disponível, o que lhe dará uma visão mais clara das opções táticas à disposição antes do início das competições oficiais.

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Possibilidade de novas mudanças

Ainda assim, outras alterações podem ocorrer no elenco antes do fechamento da janela de transferências de verão no fim deste mês, já que o clube merengue continua avaliando diversas opções no mercado, seja em relação a novas contratações ou à dispensa de alguns jogadores que não entram nos planos de Mourinho para a próxima temporada.

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