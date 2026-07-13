3 minutos que causaram uma revolução... O lado oculto dos intervalos para hidratação na Copa do Mundo

Os intervalos para hidratação não são mais apenas uma breve pausa durante a qual os jogadores recuperam o fôlego e reabastecem os líquidos perdidos sob altas temperaturas; na Copa do Mundo de 2026, eles se tornaram uma das decisões mais influentes para o futuro do esporte, tanto do ponto de vista econômico quanto comercial.

O que começou como uma medida médica destinada a proteger os jogadores do estresse térmico tornou-se, em poucas semanas, o centro de um debate global que se estendeu dos campos às emissoras, e da torcida aos grandes anunciantes, depois que aqueles poucos minutos abriram uma nova porta para receitas na casa das centenas de milhões de dólares.

Pela primeira vez, o futebol, que sempre sofreu com a escassez de oportunidades publicitárias durante o andamento das partidas devido ao jogo ininterrupto, encontrou um espaço comercial valioso dentro do próprio tempo de jogo, o que levou muitos especialistas a descrever a decisão como a maior transformação econômica na história das Copas do Mundo em décadas.

Uma medida médica... e resultados econômicos sem precedentes

A decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de padronizar os intervalos para hidratação em todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 surgiu em resposta às condições climáticas do local onde o torneio será realizado, especialmente considerando que os Estados Unidos, o México e o Canadá sediarão as competições durante o verão, quando as temperaturas sobem em grande parte das cidades-sede.

Com base nisso, as partidas passaram a ser interrompidas duas vezes, aproximadamente: a primeira após o minuto 22 e a segunda após o minuto 67, por um período de cerca de três minutos em cada ocasião, com o objetivo de dar aos jogadores a oportunidade de beber água e recuperar as forças.

Embora a justificativa médica parecesse lógica e tenha recebido amplo apoio dos especialistas, o verdadeiro impacto se manifestou fora do campo, depois que esses minutos se transformaram em uma valiosa janela publicitária que antes não existia no futebol.

A decisão não passou sem críticas, já que muitos consideraram que esses intervalos afetam o ritmo das partidas e diminuem o prazer de assistir, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, foi um dos principais críticos, ao afirmar que a interrupção da partida por três minutos paralisa tudo dentro do campo.

Ele afirmou que quem realmente se beneficia é a indústria do futebol e da publicidade, a ponto de parecer que as partidas são disputadas em quatro tempos, em vez de dois.

As declarações de Deschamps refletem as crescentes preocupações de que as considerações comerciais se transformem, gradualmente, em um fator determinante na própria forma do jogo.

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O futebol descobre um novo tesouro publicitário

Durante décadas, o futebol representou um desafio para as agências de publicidade em comparação com esportes como o basquete ou o futebol americano, devido à escassez de intervalos naturais durante a partida.

Agora, porém, os intervalos para hidratação passaram a ser o primeiro espaço publicitário fixo e organizado dentro do tempo de jogo, o que deu às emissoras a oportunidade de vender novos anúncios a preços extremamente altos, à semelhança do que vem ocorrendo há muitos anos na Liga Americana de Basquete.

Analistas de mídia esportiva consideram que essa medida alterou a natureza do produto televisivo do futebol e elevou seu valor comercial de forma sem precedentes.

Os dados da empresa “iSpot”, divulgados pela revista Forbes, revelam a magnitude da mudança que o atual campeonato provocou no mercado de publicidade televisiva.

Na Copa do Mundo de 2022 no Catar, realizada durante a temporada dos principais esportes americanos, a participação do torneio não ultrapassou 2,77% do total de anúncios televisivos ao vivo nos Estados Unidos. Já na edição de 2026, essa porcentagem subiu para 13%, um crescimento gigantesco que reflete a ampliação da presença publicitária do torneio.

Dois fatores principais contribuíram para isso: o primeiro foi o aumento do número de partidas de 64 para 104, após a ampliação do torneio para 48 seleções, e, em segundo lugar, a introdução dos intervalos de hidratação, que criaram centenas de minutos adicionais dedicados à publicidade, o que levou à duplicação do número de vezes em que os comerciais de TV foram exibidos nos Estados Unidos em comparação com a edição anterior.

Preços recordes para anúncios

Isso não se limitou aos Estados Unidos, mas se estendeu também aos mercados europeus. Na França, o preço de um anúncio de TV de 20 segundos durante um dos intervalos de hidratação chegou a cerca de 425 mil euros, tornando-se o segundo horário publicitário mais caro da partida, atrás apenas dos anúncios exibidos durante a prorrogação ou nos pênaltis.

Não foi surpresa que os principais patrocinadores da FIFA, como a Coca-Cola e a Aramco, tivessem prioridade na compra desses espaços publicitários de alto valor.

Por outro lado, as comparações apontam para uma diferença clara entre os grandes torneios; enquanto os Jogos Olímpicos de Paris contaram com 84 patrocinadores oficiais, apenas 30 deles apareceram claramente durante a transmissão; já a Copa do Mundo, apesar de ter duração mais longa, contou com apenas 21 patrocinadores, mas estes obtiveram uma presença midiática e publicitária mais intensa e impactante.

A rede americana “Fox” foi uma das maiores beneficiárias do novo sistema. A emissora adquiriu os direitos de transmissão dos torneios de 2022 e 2026 por valores abaixo do esperado, devido à realização da Copa do Mundo no Catar durante a temporada da Liga Americana de Futebol Americano, o que reduziu o valor dos direitos na época.

Mas a Copa do Mundo de 2026 mudou completamente o cenário. De acordo com uma reportagem publicada pelo “Hollywood Reporter”, os preços dos anúncios de TV de 30 segundos durante as partidas da Copa do Mundo variam entre 200 mil e 750 mil dólares.

Com 104 partidas e dois intervalos em cada uma delas, o tempo total de intervalos chega a cerca de 624 minutos, um espaço publicitário cujo valor pode ultrapassar 500 milhões de dólares — ou seja, mais do que o valor dos direitos de transmissão pagos pela rede, que foi de 485 milhões de dólares.

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Os direitos de transmissão entram em uma nova fase

O recente sucesso comercial dos intervalos para hidratação provocou uma mudança na percepção do mercado em relação aos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Estimativas da “Forbes” indicam que o valor dos direitos nos Estados Unidos poderá começar em 1 bilhão de dólares na próxima rodada de licitações, com a possibilidade de chegar a entre 1,5 e 2 bilhões de dólares caso as edições de 2030 e 2034 sejam vendidas em um único pacote.

É notável que empresas que antes não disputavam os direitos de transmissão do futebol tenham começado a demonstrar interesse claro em entrar no mercado, como “Netflix”, “YouTube”, “Apple”, “Amazon”, “Disney” e “ESPN”, depois que o torneio atual comprovou que o futebol é capaz de gerar enormes receitas publicitárias graças ao sistema de intervalos publicitários.

Nem todas as emissoras adotaram a mesma abordagem para aproveitar esses intervalos. Nos Estados Unidos, a “Fox” optou por investir cada minuto dos intervalos de hidratação na veiculação de anúncios, enquanto a emissora em espanhol “Telemundo” preferiu continuar transmitindo o que acontecia dentro do campo, o que lhe rendeu melhores índices de audiência entre alguns públicos.

Essa diferença gerou divergências evidentes entre as duas emissoras, o que levou a Federação Internacional de Futebol a estudar a integração dos direitos de transmissão nos idiomas inglês e espanhol nos próximos campeonatos, a fim de evitar que essa disparidade se repita.

Já na Europa, redes como “DAZN, TVE, M6 e beIN Sports” aproveitaram os intervalos publicitários, enquanto outras redes, como a britânica “ITV” e a brasileira “Globo”, além das emissoras alemãs “ARD e ZDF”, interromper a transmissão ao vivo com comerciais, seja por restrições regulatórias ou por respeito às tradições televisivas que rejeitam a interrupção das partidas.

A Espanha aguarda... Será que esse modelo se tornará global?

Na Espanha, o interesse pelos direitos da Copa do Mundo começou a mudar visivelmente. Antes, os custos do torneio representavam um obstáculo para muitos canais, mas agora a existência de uma nova plataforma publicitária tornou-se um importante fator de atração econômica.

A RTVE, autoridade espanhola de rádio e televisão, pagou cerca de 57 milhões de euros para adquirir um pacote limitado de partidas, enquanto a plataforma DAZN obteve os direitos de transmissão de todas as 104 partidas do torneio por meio de um acordo abrangente, sem divulgar o valor do negócio.

Fontes internas da plataforma confirmaram que os resultados financeiros estiveram em linha com as expectativas nas quais se baseou o estudo de viabilidade, o que aumenta as chances de um aumento significativo nos preços dos direitos antes de a Espanha sediar a Copa do Mundo de 2030.

Até o momento, a Federação Europeia de Futebol (UEFA) afirma que não pretende aplicar o sistema de intervalos publicitários para hidratação na Liga dos Campeões ou no Campeonato Europeu.

No entanto, os sinais vindos da América do Sul sugerem que a experiência pode se estender a outras competições, após a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) ter anunciado a adoção de intervalos de 90 segundos para hidratação na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana a partir de 2026.

Isso indica que o que começou como uma medida para proteger a saúde dos jogadores pode se transformar gradualmente em um novo modelo econômico adotado por diversas competições mundiais, especialmente com o grande sucesso comercial alcançado na Copa do Mundo.

No fim das contas, os intervalos para hidratação parecem ser um exemplo claro de como uma simples decisão médica pode se transformar em um enorme ponto de inflexão econômico, que redesenhou a relação entre o futebol e a publicidade, elevou o valor dos direitos de transmissão a níveis sem precedentes e abriu as portas para a entrada de novos participantes no mercado de transmissão televisiva.

Entre aqueles que veem nisso uma necessidade de proteger os jogadores e aqueles que consideram isso o início da prevalência das considerações comerciais sobre o espírito do jogo, o que é certo é que o futebol entrou de fato em uma nova fase que poderá remodelar seu futuro por muitos anos.