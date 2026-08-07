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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

3 medidas decisivas: como o Al-Nassr se livrou de sua crise financeira antes do fim do mercado da bola?

Mercado da bola
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

As boas notícias se sucedem para o Al-Alami

Relatos da imprensa revelaram as medidas adotadas pelo clube Al-Nassr para se livrar da severa crise financeira que o atingiu no último período, antes do fim da atual janela de transferências de verão.

O Al-Nassr não conseguiu contratar nenhum jogador durante a atual janela de transferências de verão, apesar do acordo com o português Samu Costa, meio-campista do Real Mallorca, diante das restrições financeiras impostas ao clube por conta de sua crise financeira.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que as restrições financeiras impostas ao clube Al-Nassr já foram suspensas, após a superação de sua crise financeira, permitindo que ele possa contratar novos jogadores antes do fim do atual mercado de verão.

O jornal explicou que o Fundo de Investimento Público saudita, proprietário de 75% das ações do clube Al-Nassr, adotou diversas medidas que ajudaram a superar essa crise em um período extremamente curto.

O clube Al-Nassr se beneficiou dos contratos comerciais que firmou recentemente com duas empresas comerciais, além da reorganização das obrigações financeiras atuais e futuras, de modo a reforçar a estabilidade financeira e a sustentabilidade dos negócios.

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O Fundo de Investimento Público recorreu a empresas de consultoria especializadas para desenvolver a trajetória financeira, administrativa, jurídica e comercial, de modo a garantir a aplicação das melhores práticas de governança financeira e a reforçar a eficiência dos gastos e a sustentabilidade financeira.

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Em seguida, o clube Al-Nassr apresentou aos órgãos reguladores as garantias necessárias que reforçam a eficiência dos gastos e a reorganização das obrigações financeiras, de modo a apoiar a estabilidade financeira e a sustentabilidade.

O Al-Nassr trabalha atualmente na apresentação dos documentos necessários aos órgãos competentes, de acordo com as normas vigentes, o que permitirá ao clube concluir seus preparativos para a próxima temporada e realizar novas contratações.

Espera-se que Samu Costa seja a primeira contratação do Al-Nassr durante a atual janela de transferências de verão, sobretudo porque o "Al-Alami" chegou a um acordo com o Real Mallorca para contratá-lo, por 9 milhões de euros, desde o mês de julho passado, segundo relatos da imprensa.

O Al-Nassr inicia a nova temporada no sábado, 15 de agosto, quando enfrenta o Al-Fateh, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr busca manter o título da Liga Saudita, conquistado na temporada passada após uma ausência de 7 anos, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite pela primeira vez em sua história.

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