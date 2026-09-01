3 de 4: a maldição das lesões derruba as muralhas do Al-Hilal no clássico contra o Al-Ahli

A maldição das lesões derrubou as muralhas do Al-Hilal, na partida do clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, pelo Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Hilal recebeu o Al-Ahli, nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada do Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Hilal sofreu com uma série de lesões em suas muralhas defensivas desde o início da partida, começando pelo zagueiro saudita Ali Lajami, que foi obrigado a deixar o campo durante o primeiro tempo, entrando Hassan Tambakti em seu lugar.

O curioso é que Tambakti também estava recém-retornado de uma longa lesão, mas foi obrigado a atuar diante da ausência do zagueiro turco Yusuf Akçiçek, também por lesão.

A maldição das lesões continuou no início do segundo tempo, quando o lateral francês Theo Hernández também não conseguiu completar a partida, entrando Mutaib Al-Harbi em seu lugar.

E, poucos minutos depois, o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, defensor do Al-Hilal, sofreu uma forte lesão na cabeça, após um choque violento com o francês Valentin Atangana, meio-campista do Al-Ahli.

Koulibaly foi obrigado a colocar uma bandagem na cabeça, diante do intenso sangramento, mas seu técnico italiano Simone Inzaghi decidiu não substituí-lo, em razão da falta numérica de elementos na linha defensiva.

Dessa forma, todos os jogadores do Al-Hilal na linha defensiva sofreram lesões na partida do clássico contra o Al-Ahli, à exceção do lateral-direito Mohammed Al-Mahzari.