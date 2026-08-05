29 milhões de euros não são suficientes para o Feyenoord: Givairo Read tem uma opção a menos

Givairo Read não dará sequência à sua carreira na Roma, informa o De Telegraaf na manhã desta quarta-feira. Assim, o lateral permanece no Feyenoord por enquanto.

A Roma não chegou a um acordo com o Feyenoord nas últimas semanas e, por isso, passou a mirar Nahuel Molina (28), do Atlético de Madrid.

Segundo a imprensa internacional, Molina deve custar à Roma no máximo 17 milhões de euros e, assim, é uma alternativa mais barata a Read.

O jornalista Yorick Hokke sabe mais sobre a última oferta vinda da capital italiana. “A última proposta da Roma podia chegar a pelo menos 29 milhões de euros com bônus, mas nem assim o Feyenoord aceitou.”

Antes disso, o Feyenoord já havia recusado várias ofertas do Nottingham Forest. O contrato de Read vai até meados de 2029.

Portanto, o diretor técnico Devy Rigaux não está simplesmente disposto a colaborar com uma saída de Read. Os persistentes rumores sobre uma cláusula em seu contrato também já podem ir para a lata de lixo.

Rigaux e o Feyenoord preferem reabrir e renovar o contrato vigente do talentoso Read, acrescenta Hokke.