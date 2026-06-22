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Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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27 milhões de euros... Gigante saudita tem como alvo astro argentino

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
Jordânia x Argentina
Jordânia
T. Almada
Al-Ahli
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Áustria
EUA
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Arábia Saudita

Forte apoio

Reportagens espanholas revelaram que o Al-Ahli, da Arábia Saudita, entrou com tudo na disputa pela contratação de um jogador do Atlético de Madrid durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal “Marca”, o clube saudita apresentou uma oferta no valor de cerca de 27 milhões de euros para contratar o meio-campista argentino Thiago Almada, além de um contrato de três temporadas, na tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência na Liga Roshen.

O “Marca” esclareceu que a diretoria do Atlético de Madrid está aberta à venda do jogador neste verão, após ter decidido colocá-lo no mercado de transferências, embora Almada ainda seja alvo do interesse de vários clubes na Europa e fora dela.

O jogador de 25 anos está atualmente com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, onde é uma das peças em que o técnico Lionel Scaloni confia, o que contribuiu para aumentar o interesse em seu futuro nas últimas semanas.

A reportagem acrescentou que o jogador não tomará sua decisão final sobre seu próximo destino antes do término de sua participação na Copa do Mundo, preferindo se concentrar totalmente em sua trajetória com a seleção de seu país antes de discutir as propostas que lhe foram apresentadas.

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Apesar do desejo de Almada de permanecer na Europa, a transferência para a Liga Saudita continua sendo uma opção fortemente considerada, especialmente diante do projeto em expansão da competição e da atração de um grande número de estrelas nos últimos anos.

O jornal destacou que o Atlético de Madrid busca recuperar o valor pago pela contratação do jogador, que ultrapassou 20 milhões de euros, o que torna a oferta saudita uma das principais opções em consideração pelo clube espanhol.

Além disso, Almada também desperta o interesse de clubes brasileiros, além do River Plate, da Argentina; no entanto, a oferta financeira gigantesca apresentada pelo Al-Ahli dá ao clube saudita uma clara vantagem na disputa pela contratação do astro do “tango”.

Espera-se que o futuro do jogador fique mais claro após o término da Copa do Mundo, quando ele começará a analisar as propostas recebidas e a tomar sua decisão final sobre seu próximo destino.

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