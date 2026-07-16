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Sabri LamouchiGetty

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27 chamadas perdidas... Mochy quebra o silêncio: foi assim que a Federação Tunisiana me demitiu

S. Lamouchi
Tunísia
Copa do Mundo
Suécia x Tunísia
Suécia
França
Tunísia
Suécia
México

Os bastidores das últimas horas do técnico da Tunísia antes da partida

A pesada derrota não foi o único choque; um mês após sua demissão repentina do cargo de técnico da seleção tunisiana em plena Copa do Mundo de 2026, o francês Sabri Lamouchi quebrou o silêncio para revelar os bastidores da noite sombria vivida pelas Águias de Cartago e dirigir críticas contundentes à forma como a Federação Tunisiana o tratou.

Em sua primeira aparição pública desde a saída, no podcast “Campo”, Lamouchi contou detalhes das horas que se seguiram à dura derrota para a Suécia por 5 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo.

Lemouchi afirmou: “Não recebi nenhuma ligação oficial da Federação Tunisiana de Futebol para me informar da decisão de demissão; soube do assunto pelo meu celular pessoal”.

O técnico francês acrescentou: “Acordei cedo e encontrei 27 chamadas perdidas da minha família e dos meus amigos. Parece que a Federação divulgou um comunicado oficial anunciando minha saída; esse foi o começo do fim”.

Lemouche continuou relatando os bastidores do que aconteceu no local de hospedagem da seleção, dizendo: “Fui ao treino no dia seguinte; alguns jogadores se aproximaram de mim e me disseram que superaríamos essa fase juntos”.

Lemouche encerrou sua fala com um comentário sucinto que resumiu seu período à frente da seleção tunisiana, dizendo: “Nenhum técnico poderia ter sucesso nessas circunstâncias”.

A Federação Tunisiana de Futebol havia anunciado a demissão de Lemouchi de seu cargo no meio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, após os resultados decepcionantes obtidos pela seleção no torneio.

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