Uma reportagem jornalística elogiou, nesta quinta-feira, os resultados recentes do Real Madrid, afirmando que o time merengue "viveu os seus vinte e seis dias dourados" recentemente.

O jornal "Marca" afirmou: "Vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória. Esse é o histórico perfeito do Real Madrid desde o seu retorno à competição após o último período de paralisação para as datas Fifa".

E prosseguiu: "26 dias dourados em que o time de Mourinho brilhou de forma imbatível, o que lhe deu um impulso enorme. Tornou-se uma máquina de vencer. Quatro vitórias no Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões é o seu histórico de destaque no momento".

O jornal continuou: "O seu histórico perfeito na liga, incluindo a vitória no Camp Nou, permitiu que voltasse a brigar pelo título nacional. Já as suas três vitórias na Europa praticamente garantiram uma vaga nas fases eliminatórias e os deixaram a um passo de alcançar o seu objetivo de chegar às oito primeiras posições pela primeira vez; esse é o resultado direto da conquista de sete vitórias consecutivas".

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Transformação radical do Real Madrid

Em apenas um mês, o Real Madrid passou por uma transformação radical em relação ao time que entrou no último período de paralisação para as datas Fifa.

Naquele momento, a derrota no clássico, a segunda deles nesta temporada, os havia deixado em estado de esgotamento. Semanas depois, qualquer vestígio daquela queda de rendimento desapareceu, e o Real Madrid voltou ao seu nível habitual em ambas as competições.

Agora, resta-lhes apenas a partida de Mestalla contra o Valencia para completar a sua campanha vitoriosa entre os dois períodos de paralisação para as datas Fifa. O ambicioso objetivo do Real Madrid era alcançar o aproveitamento total (8 vitórias em 8) para dissipar quaisquer dúvidas, e o time de Mourinho está a apenas uma partida de alcançar esse almejado histórico perfeito.

Há muito tempo o Real Madrid não emplacava uma longa sequência de vitórias, e agora, finalmente, ela está de volta.

Valverde comentou: "Você joga sob menos pressão e aproveita isso porque as coisas estão indo bem, e amanhã voltamos aos treinos".

E prosseguiu: "Parabenizo o nosso time por ter reagido forte duas vezes; isso significa que estamos cheios de vitalidade e energia. Sabíamos que eles defenderam muito bem na sua área, deixando-nos espaços fora da grande área para finalizar... e hoje a bola entrou nas redes, algo que nem sempre acontece".

Bellingham, escolhido como o melhor jogador da partida, falou sobre o nível atual do time e a sua alta confiança.

E disse: "Fizemos um grande esforço para conquistar esta vitória, tivemos a posse de bola, criamos chances e jogamos como vínhamos jogando na Liga dos Campeões recentemente".