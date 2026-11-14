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A Juventus enfrenta um desafio que ultrapassa os limites da competição dentro de campo, diante de pressões crescentes que colocam seus planos futuros à prova e obrigam sua diretoria a buscar soluções que devolvam a estabilidade financeira a um dos maiores clubes da Itália.

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A diretoria da Juventus prevê o registro de novas perdas operacionais ao longo da temporada atual, diante da continuidade dos reflexos financeiros da ausência da equipe na Liga dos Campeões da Europa, cujo retorno passou a ser um fator essencial no plano do clube para recuperar o equilíbrio financeiro e melhorar suas receitas nos próximos anos.

Segundo informações divulgadas pelo site Football Italia, citando o "Calcio e Finanza", essas projeções constam no documento informativo referente ao aumento de capital do clube, depois que o conselho de administração o atualizou em 29 de setembro passado, após a primeira fase do mercado de transferências de verão da temporada 2026-2027 e à luz dos resultados decepcionantes obtidos pela equipe na temporada anterior.

A Juventus prevê o registro de resultados operacionais negativos, além de fluxos de caixa operacionais negativos ao longo da temporada 2026-2027, o que se deve essencialmente à participação da equipe na Liga Europa em vez da Liga dos Campeões da Europa, sem que o documento revele o valor previsto para essas perdas. A Juventus havia encerrado o ano fiscal 2025-2026 com perdas que chegaram a 66 milhões de euros, ante 58,1 milhões de euros no ano anterior, enquanto suas receitas recuaram para 474,7 milhões de euros, num indicativo da continuidade das pressões que enfrentam a situação financeira do clube.

A diretoria da Juventus prevê uma melhora gradual nos indicadores financeiros ao longo das temporadas 2027-2028 e 2028-2029, porém essas projeções estão fortemente ligadas à capacidade da equipe de se classificar para a Liga dos Campeões da Europa nas duas temporadas, algo que a diretoria reconhece estar fora de seu controle direto.

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No âmbito esportivo, a equipe do técnico Luciano Spalletti ocupa a sétima posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, a 6 pontos de distância do Milan, quarto colocado, o que torna a disputa por uma das vagas de classificação à mais importante competição europeia um desafio direto para a equipe.

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No âmbito de seu plano financeiro, a diretoria da Juventus estima sua necessidade de injetar entre 112,5 e 125 milhões de euros do total do aumento de capital de 250 milhões de euros, para cobrir as necessidades da temporada 2026-2027 e, em menor grau, parte dos compromissos da temporada 2027-2028.

A longo prazo, o clube pretende ultrapassar a barreira dos 500 milhões de euros de receitas anuais, com os ganhos de seu estádio superando 100 milhões de euros, em paralelo ao alcance do ponto de equilíbrio operacional, de modo a permitir um equilíbrio entre as receitas e as despesas operacionais. Entretanto, a diretoria da Juventus descreveu essas metas como "ambiciosas", numa indicação de que elas permanecem condicionadas ao cumprimento de um conjunto de condições, à frente delas a recuperação pela equipe de sua posição entre os participantes da Liga dos Campeões da Europa, de modo a garantir ao clube recursos financeiros maiores que o ajudem a superar sua atual crise.

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A Juventus havia fracassado em garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026-2027, depois de encerrar o Campeonato Italiano na sexta posição, com 69 pontos, a dois pontos de distância do Como, quarto colocado, e a um ponto do Milan, quinto. Com isso, a Juventus se viu obrigada a se contentar com a participação na Liga Europa, perdendo receitas financeiras importantes da mais importante competição continental.

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