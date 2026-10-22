Segundo a imprensa, a parceria com a multinacional Viessmann renderá 250 milhões de euros ao clube de Munique.

Depois da adidas (que entrou em 2002 por 77 milhões de euros), da Audi (2010/90 milhões de euros) e da Allianz (2014/110 milhões de euros), a empresa é a quarta acionista do líder do futebol alemão, além do acionista majoritário, o FC Bayern eV. Pelo estatuto, 70% das ações devem permanecer com o clube.

A especialista em tecnologia de aquecimento Viessmann adquire agora um pacote originalmente equivalente a 5%. Como a transação ocorre por meio de um aumento de capital, o valor calculado dessa participação chega a quase 6,7%. Os outros três acionistas passarão a deter, cada um, pouco menos de 7,8%.

FC Bayern: conselho de supervisão do qual faz parte Uli Hoeneß será ampliado

Como parte do acordo, Max Viessmann, presidente da empresa, deverá integrar o conselho de supervisão do clube de Munique. O órgão, presidido por Herbert Hainer e do qual também fazem parte Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, antigas figuras de destaque do clube, deverá passar dos atuais nove para dez integrantes.

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O novo acionista, que já mantém uma relação comercial com o clube desde 2018, "defende, assim como o FC Bayern, valores como tradição, ambição e inovação", disse Hainer. A medida "fortalece a estrutura acionária da FC Bayern München AG", acrescentou, antes de ressaltar: "Além disso, uma base de capital próprio mais uma vez significativamente reforçada amplia nossa margem de manobra em um período de mudanças constantes."

Max Viessmann afirmou que sua empresa quer, "como empresa familiar de quarta geração, contribuir para a parceria não apenas com capital, mas também com nossa experiência empresarial. Queremos fazer nossa parte por um FC Bayern forte, como um clube com identidade própria, economicamente independente e com sucesso duradouro."

Viessmann já integra o conselho consultivo do FC Bayern München eV. Segundo os envolvidos, a nova parceria abrange "sobretudo projetos nas áreas de sustentabilidade, internacionalização e digitalização".

A Viessmann atua em mais de 40 países e emprega cerca de 6.000 pessoas em seu núcleo industrial, com faturamento anual de aproximadamente 2 bilhões de euros. O grupo tem forte atuação no esporte há muitos anos.