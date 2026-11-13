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Zinédine Zidane sofreu a primeira derrota de verdade desde que assumiu o comando técnico da seleção francesa, depois que a França caiu diante da Itália pelo placar de 3 a 1, em um confronto que revelou contradições evidentes no desempenho da equipe e provocou uma onda de críticas quanto às escolhas do treinador francês, sobretudo após o notável colapso no segundo tempo, que transformou uma noite promissora em uma noite para esquecer. A derrota não foi apenas um tropeço passageiro, mas abriu as portas a questionamentos precoces sobre a capacidade de Zidane de impor suas ideias e administrar os detalhes difíceis.

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A derrota para a Itália representou o primeiro revés da França sob o comando de Zidane, em sua quinta partida desde que assumiu a missão, após ter iniciado a trajetória com três vitórias e um empate. A queda no estádio San Siro veio de forma inesperada, considerando a maneira como a seleção francesa começou o confronto, antes de perder o equilíbrio gradualmente e deixar a iniciativa para o adversário, que aproveitou o recuo dos Bleus e conseguiu impor seu ritmo até o apito final, segundo informou o site francês "Foot Mercato".

Nos primeiros minutos, a França parecia um time completamente diferente daquele que terminou o confronto derrotado por três gols a um. Michael Olise proporcionou à seleção de seu país um início ideal ao marcar um gol logo cedo, aos dez minutos, em meio a movimentações ofensivas intensas e uma pressão avançada que confundiu a defesa italiana. Apesar de alguns erros cometidos por Malo Gusto no lado direito, os franceses mantiveram suas investidas ofensivas e demonstraram um desejo claro de controlar o andamento da partida.

Mas o verdadeiro problema apareceu na finalização, depois que a seleção francesa não conseguiu traduzir sua superioridade em gols adicionais que lhe dessem a vantagem necessária. As tentativas de Barcola e Christopher Nkunku pararam na trave, numa cena que resumiu a ausência de eficácia ofensiva, antes de o time recuar de forma acentuada após o intervalo. Com o passar do tempo, desapareceram os sinais de pressão coletiva, e os jogadores perderam a capacidade de criar perigo, enquanto a seleção italiana aproveitou os espaços e os erros para virar o confronto a seu favor.

Zidane sob a guilhotina das críticas

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A derrota não passou despercebida, já que Christophe Dugarry, amigo próximo de Zidane, apressou-se em dirigir críticas claras ao desempenho da seleção francesa, durante sua fala na rádio "RMC", considerando que o plano traçado pelo técnico funcionou no início, mas depois desmoronou de forma preocupante. Ele disse: "Havia um plano, e as coisas correram bem no começo, depois desmoronou. Há uma falta de confiança, de trabalho e de comunicação, além de muitas outras coisas que o time precisa melhorar".

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Dugarry apontou que a ausência de vários elementos fundamentais, como Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni e William Saliba, afetou claramente o equilíbrio da seleção e a privou da experiência necessária para lidar com os momentos de pressão. Porém, ele não considerou as ausências uma justificativa suficiente para explicar o colapso, enfatizando que os erros individuais e a queda física revelaram o tamanho do trabalho que ainda aguarda Zidane e sua comissão técnica.

Dugarry acrescentou que a seleção francesa precisa desenvolver sua capacidade de lidar com partidas difíceis, em vez de depender apenas das habilidades técnicas, dizendo: "Você não pode sempre exibir suas capacidades técnicas, mas precisa ser capaz de se dedicar ao máximo e participar com eficácia. Olhem para o espírito de luta que os italianos demonstraram! Esse time vai aprender a sofrer e a lidar com as circunstâncias difíceis". Ele considerou que o que aconteceu no segundo tempo representa um golpe forte, mas que pode ser uma lição necessária para o grupo.

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Substituições de Zidane levantam pontos de interrogação

As críticas não se limitaram ao desempenho coletivo, mas se estenderam às decisões técnicas de Zidane, especialmente o momento das substituições e os nomes que ele escolheu lançar. O técnico francês esperou até o minuto 77 para fazer suas mudanças, antes de dar a três jogadores a oportunidade de estreia internacional: Maïolo, Kroupi e Koumbédi. Apesar da importância de dar aos novos rostos a chance de adquirir experiência, o momento levantou questionamentos sobre se o técnico havia de fato desistido diante da dificuldade de reverter o placar.

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Havia nomes mais experientes no banco de reservas, como Warren Zaïre-Emery e Eduardo Camavinga, e Zidane poderia ter recorrido a eles mais cedo para tentar retomar o controle do meio-campo. O técnico também foi alvo de críticas por manter Malo Gusto apesar de seu sofrimento evidente no lado direito, e por não agir rápido para corrigir a falha que a seleção italiana aproveitou. Dugarry disse: "É uma decisão de Zidane, mas até agora ela não se provou correta. É estranho que ele não teste Zaïre-Emery".

Zidane havia esclarecido sua posição sobre o jogador do Paris Saint-Germain, afirmando seu desejo de vê-lo no meio-campo, em sua posição natural, em vez de empregá-lo em funções diferentes. Parece que o técnico prefere depender dos jogadores especializados em suas posições, antes de recorrer aos elementos versáteis, mas essa convicção não impediu que as críticas aumentassem, especialmente diante da necessidade do time de soluções urgentes durante a partida.

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Por sua vez, Daniel Riolo, que também falou na rádio "RMC", juntou-se à lista dos críticos, considerando que algumas das escolhas de Zidane não foram compreensíveis, e que a seleção pareceu ter perdido sua identidade durante alguns períodos do confronto. Ele disse: "Há coisas que eu não entendi, e as escolhas de Zidane levantam dúvidas em algumas posições. Fizemos 25 minutos bons, mas depois disso sentimos uma grande confusão, a ponto de eu não saber mais quem jogava em cada posição, nem quem fazia o quê".

Assim, a derrota para a Itália se transformou no primeiro teste real de Zidane desde que assumiu o comando dos Bleus, após revelar problemas que vão além do resultado e se estendem à sintonia, à eficácia e às decisões técnicas. Embora sua trajetória ainda esteja no início, a derrota colocou o técnico diante de perguntas que não podem ser ignoradas, sobre como manter o nível do time durante toda a partida, lidar com as ausências e escolher o momento adequado para intervir. O bom começo já não é suficiente, e o que se exige agora é que Zidane prove que tem soluções reais quando as coisas se complicam.