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United States Training in St. PaulGetty Images
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24 horas decisivas: Manchester United se prepara para encerrar história de 10 anos com Pochettino

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O Manchester United chegou a um acordo verbal preliminar com o argentino Mauricio Pochettino, treinador dos Estados Unidos da América, para assumir o cargo de técnico do clube na próxima etapa, substituindo Michael Carrick.

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Michael Carrick comandou o treino do Manchester United na última quarta-feira e continua oficialmente como técnico do clube, mas espera-se que seja afastado de suas funções antes do fim desta semana.

Está previsto que Pochettino assuma seu lugar, embora seja provável que o argentino permaneça responsável pelos Estados Unidos em suas duas partidas contra o Haiti durante a atual data Fifa, segundo informou a rede "Sky Sports".

O United parece confortável com esse cenário, e as conversas com a Federação Americana de Futebol devem se acelerar nas próximas 24 horas.

Embora o Manchester United esteja ansioso para trazer Pochettino a Old Trafford o mais rápido possível, entende-se que o clube leva em conta seus compromissos com os Estados Unidos.

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A maioria dos jogadores do United retornará ao clube até a próxima quinta-feira, após o fim da data Fifa, antes da viagem ao estádio de Anfield para enfrentar o Liverpool no domingo, 22 de novembro, na 11ª rodada da Premier League.

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O Manchester United ainda está dando os retoques finais com os representantes de Pochettino, e precisa discutir a quantia de 7 milhões de libras esterlinas como multa rescisória para contratar Pochettino com a Federação Americana de Futebol, além de negociar os termos do contrato da comissão técnica e administrativa.

Tudo indica que Pochettino se tornará o oitavo treinador efetivo do Manchester United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, há 13 anos.

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Omar Berrada, CEO, e Jason Wilcox, diretor de futebol, se reuniram com o coproprietário Sir Jim Ratcliffe em Mônaco na última quarta-feira para avaliar o início do clube na atual temporada.

Carrick ganhou um prazo após a derrota do United em casa por 3 a 0 para o Bournemouth na Premier League no mês passado, mas agora cresce o impulso por uma mudança no banco de reservas.

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Por que Pochettino não consegue recusar o Manchester United?

O Manchester United já conduziu conversas sobre a contratação de Pochettino em três ocasiões distintas, e esteve perto de contratá-lo várias vezes, inclusive em 2022, quando optou por Erik ten Hag em seu lugar.

A dupla Pochettino e Sir Alex Ferguson apareceu em uma foto em um restaurante em maio de 2016, em meio a especulações sobre a possibilidade de o argentino, então técnico do Tottenham, assumir o comando do Manchester United como sucessor de Louis van Gaal em Old Trafford, mas o Manchester United acabou optando posteriormente por contratar José Mourinho.

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Entende-se que Pochettino gosta de seu trabalho com os Estados Unidos, mas sente que não pode recusar a proposta do Manchester United.

O treinador de 54 anos se prepara para retornar à Premier League dois anos depois de ser demitido do comando do Chelsea.

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Pochettino considera sua passagem por Stamford Bridge bem-sucedida, mas, no fim das contas, sente que não foi a melhor opção para ele.

Os dirigentes do Manchester United sempre demonstraram admiração por Pochettino à distância; ele esteve entre seus alvos durante sua passagem pelo Tottenham, e novamente quando ficou claro que sua trajetória com o Paris Saint-Germain se aproximava do fim.

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No fim, o argentino foi atraído de volta à Premier League, mas preferiu retornar a Londres, onde assinou com o Chelsea.

Ao longo de toda essa complexa jornada de negociações, o Manchester United esteve fortemente presente, com as negociações vivenciando muitos momentos decisivos. Quando a notícia do interesse do Chelsea em Pochettino se espalhou em 2023, o Manchester United, comandado pelo técnico Erik ten Hag, havia sofrido uma derrota esmagadora para o Sevilla.

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A oportunidade surgiu novamente, diante do Manchester United, após 10 anos, para aproveitar a chance perdida. Será este, finalmente, o lugar e o momento certos para Pochettino?